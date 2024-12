Présent lors de l'ouverture officielle de la 38e édition des journées de l'entreprise, organisée par l'Iace du 5 au 7 décembre, le vice Premier-ministre et ministre de la Santé libyen, Ramadan Ahmed Boujenah, a prononcé un discours dans lequel il a mis l'accent sur les liens historiques et sociaux entre la Tunisie et la Libye reflétant leur destin commun. Il a appelé à la mise en place d'un ensemble de mesures pour renforcer les liens économiques entre les deux pays.

Les relations qui lient les deux pays leur confèrent, selon le Ahmed Boujenah, la responsabilité de construire un modèle de partenariat stratégique qui va au-delà du commerce, pour établir des ponts d'intégration économique et réaliser les objectifs communs des deux nations. «Aujourd'hui, la Libye, avançant à pas sûrs vers un avenir meilleur, tire sa force de la détermination de ses enfants et de leur insistance à surmonter les défis. Nous croyons que la coopération avec la Tunisie, notre pays frère, est un pilier essentiel pour réaliser notre vision d'un avenir stable et prospère», a-t-il déclaré.

Boujneh a affirmé que les relations entre la Libye et la Tunisie ont besoin d'un saut qualitatif qui dépasse les frontières traditionnelles des échanges commerciaux pour établir un partenariat reposant sur la nécessité et le devoir de soutenir les petites et moyennes entreprises dans la réalisation de projets communs. Il a appelé, dans ce contexte, à la mise en place d'un ensemble de mesures susceptibles de renforcer les liens économiques entre les deux pays, notamment le développement des législations du secteur bancaire, le renforcement de la coopération culturelle et touristique, ainsi que dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la mise en oeuvre d'initiatives concrètes et immédiates dans le secteur du transport aérien, telles que l'augmentation du nombre de vols directs entre les aéroports libyens et tunisiens, ainsi que la possibilité pour les compagnies aériennes libyennes et tunisiennes d'opérer des vols entre la ville de Sebha et Tunis, et enfin; le renforcement de la coopération en matière de développement local et de soutien à la décentralisation, en particulier entre les municipalités des villes frontières.

«J'appelle les entreprises tunisiennes à entrer en partenariat avec nous pour la mise en oeuvre de projets, non seulement dans les régions du sud de la Libye, mais aussi dans les zones occidentales et orientales, qui regorgent d'opportunités d'investissement, notamment dans les secteurs des infrastructures, des énergies renouvelables et de l'agriculture», a-t-il martelé. Boujeneh a, par ailleurs, indiqué que le développement des régions frontalières communes entre la Libye et la Tunisie nécessite une plus grande implication de l'Algérie, et ce afin de renforcer la stabilité et d'améliorer le rapprochement entre les pays frères dans un modèle de coopération arabe et régionale.

«Grâce à sa position internationale et régionale, la Tunisie peut devenir la capitale économique et un centre financier de la région afro-euro-méditerranéenne, qui est en mesure de soutenir les économies des pays voisins ce qui permet de consolider son rôle dans le cadre de la politique de Son Excellence le Président Kaïs Saïed», a-t-il conclu.