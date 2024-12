Tunisie: Ligue des champions/Phase de groupes (2e journée) - Sagrada Esperança-EST (0-0) - Hors sujet !

Manquant non seulement de percussion, mais aussi de volonté d'en découdre, les "Sang et Or" sont passés à côté d'une victoire qui leur tendait pourtant la main. Et ce n'était pas à cause de l'absence d'occasions.

Avec la titularisation de Belaïli et Tougaï qui reviennent de blessure, le coach "sang et or" Laurentiu Reghecampf a aligné presque un onze type à qui il lui manquaient Sasse et Meriah encore convalescents. En face, Sagrada Esperança ne s'est pas présenté sous son meilleur jour, conduit par l'entraîneur adjoint qui assure l'intérim et restant sur deux lourdes défaites concédées successivement entre Ligue des champions devant Pyramids FC (1-5) et en championnat face São Salvador (0-3).

C'est dire qu'il n' y avait pas photo entre les deux protagonistes, sauf que les "Sang et Or" ont pris leur adversaire à la légère au début de la rencontre au point qu'ils ont terriblement manqué de percussion. Ils auraient, d'ailleurs, pu en découdre dès les premières minutes de jeu. En effet, l'opportunité d'ouvrir le score s'est présentée tôt : on jouait à peine la 4' quand Elias Mokwana a failli surprendre le portier angolais d'un centrage presque parfait qui frôla la transversale.

Un festival d'occasions ratées

On pensait que les "Sang et Or" étaient bien partis pour mener la danse, sauf que leur domination fut stérile. On assista d'ailleurs à un festival d'occasions ratées. A la 10', Mokwana allait passer à côté d'un autre but tout fait lorsque Belaïli s'infiltra depuis le couloir gauche dans la surface de réparation avant de lui adresser un centrage, mais le Sud-Africain qui n'a pas trouvé le bon appui a vu son tir passer à côté du deuxième poteau (10').

Et ce n'est pas fini. Une jolie action collective a été menée à la 27', mais mal conclue par Tougaï qui reprit dans le petit filet.

En deuxième mi-temps, Belaïli a raté de son côté un but tout fait : centrage de Mokwana après un travail minutieux de Bouchniba et l'ailier gauche algérien de voir sa reprise à mi-volée passer à côté du deuxième poteau (61'). D'autres occasions ratées, il y en a eu. Des ratages à la pelle qui ont fini par donner confiance aux Angolais et Sagrada Esperança de finir par imposer leur propre rythme à l'EST.

Konaté et Tka sont passés à côté...

Et si les "Sang et Or" ont d'abord dominé stérilement en première mi-temps avant de finir par suivre le rythme que leur a imposé leur hôte en seconde période de jeu, c'est que certains joueurs sont passés à côté, Abdramane Konaté et Houssem Tka particulièrement, deux joueurs qui étaient tout simplement dans un jour sans et que l'entraîneur aurait dû remplacer dès la mi-temps.

Bref, les "Sang et Or" ont de nouveau fléchi car ils étaient tout simplement hors sujet dans leur jeu collectif, et pas uniquement sur le plan individuel. Ils ont terriblement manqué de percussion, laissant filer une victoire facile.

EST : Memmiche, Bouchniba, Jelassi, Tougaï, Ben Hmida, Aholou (Bouguerra 81'), Tka, Konaté (Ogbelu 70'), Mokwana (Maacha 81'), Belaïli et Rodrigues.