Tunisie: Une ambition suprême

DÉSORMAIS, la priorité des priorités du Président Kaïs Saïed a pour nom l'éradication pure et simple de toutes les formes d'emploi précaire, dont en premier lieu le système de la sous-traitance et aussi les contrats à durée déterminée.

Le Chef de l'Etat va encore plus loin, en considérant ces deux systèmes comme une forme d'esclavage moderne qui prive le citoyen de son droit absolu à la dignité, un droit fondamental inscrit dans les droits de l'homme.

Et le Président ne manque aucune opportunité pour insister sur le fait qu'on ne peut remporter la guerre contre la corruption qu'à la condition de rendre, par un travail décent et une rémunération conséquente, à tout travailleur, quel que soit son domaine d'activité, le sentiment d'appartenance à une nation qui le considère comme un citoyen qui apporte sa contribution à l'effort national de développement intégral et durable.

Jeudi 5 décembre 2024, jour de la commémoration par l'ensemble des Tunisiens du 72e anniversaire de l'assassinat du leader syndicaliste et nationaliste Farhat Hached, le Président Kaïs Saïed s'est adressé aux Tunisiens pour leur rappeler les fondamentaux sur lesquels repose le processus du 25 juillet 2021 dont l'ambition suprême est d'édifier un Etat fort et moderne qui offre à tout un chacun la chance de bénéficier de tous ses droits élémentaires.

Est-il encore besoin de préciser que ces droits élémentaires, comme l'a indiqué le Président à plusieurs reprises, signifient, d'abord, l'abolition définitive de «toutes les formes d'emploi précaire» et la garantie de leurs droits à ces producteurs de richesses nationales.

Il reste à mettre en valeur la volonté inébranlable du Chef de l'Etat et son attachement, sans cesse répété, à ce que la récupération par le peuple tunisien de ses droits fondamentaux et la victoire contre la corruption aillent de pair avec la nécessaire mise en oeuvre d'une «révolution législative». Celle-ci doit avoir pour objectif suprême de «rompre avec les lois dépassées taillées sur mesure qui ont favorisé la corruption».

L'appel présidentiel à opérer une véritable révolution en matière de législation du travail (éradication de la sous-traitance et des contrats à durée déterminée) est de nature à galvaniser davantage les bonnes volontés et à mobiliser encore plus les compétences chargées de concrétiser les revendications légitimes du peuple tunisien.