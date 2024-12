Congo-Brazzaville: Santé - Le pays réceptionne des moyens roulants fournis par CRS

Le représentant résident de Catholic Relief Services (CRS) au Congo a remis, le 5 décembre, à Brazzaville un important lot de moyens roulants au ministère de la Santé et de la Population afin d'améliorer les capacités de mobilité de l'administration sanitaire et d'améliorer la qualité des soins.

Le lot de matériel roulant a été offert par Alemayehu Gebremariam, représentant de Catholic Relief Services (CRS), et réceptionné par le directeur général des soins et services de santé, le Pr Henri Germain Monabéka, délégué par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki.

Une dotation composée de seize véhicules et soixante-huit motos, constituant un premier lot sur deux cent cinquante-neuf prévus d'une valeur de 618 millions de FCFA, acquise sur financement du Fonds mondial.

Alemayehu Gebremariam a exprimé sa gratitude envers le gouvernement congolais pour sa confiance et son soutien continus. Il a souligné l'importance de cette dotation qui fait partie intégrante du Plan national de développement sanitaire 2023-2026. Ce plan, a-t-il rappelé, vise à améliorer l'état de santé et le bien-être des populations, sans exclusion, en renforçant le système de santé, un objectif partagé par le président de la République.

Il a également souligné l'importance de ces véhicules et motos, qui ne sont pas seulement des moyens de transport, mais des outils essentiels pour renforcer l'efficacité des services de santé dans les douze départements du pays. Ces équipements permettront d'améliorer la qualité des soins, la supervision des activités de santé, ainsi que la distribution de médicaments et de moustiquaires imprégnées pour lutter contre le paludisme, contribuant ainsi à un meilleur accès aux soins dans les zones reculées.

« Ces véhicules et motos sont plus que de simples outils ; ce sont des atouts essentiels qui amélioreront la prestation des services de santé dans les douze départements. Nous pensons que leur utilisation efficace et efficiente améliorera considérablement la qualité des soins de santé et stimulera la performance des activités du Fonds mondial dans les années à venir », a indiqué Alemayehu Gebremariam.

Le représentant résident de CRS a salué le leadership du ministre de la Santé et de la Population qui inspire confiance aux différents partenaires techniques et financiers engagés en vue d'améliorer la santé de la population congolaise. Il a également remercié le Fonds mondial, les pays et institutions qui collaborent pour aider la République du Congo à réaliser sa vision d'atteindre la couverture sanitaire universelle au bénéfice de sa population. « Ces véhicules et motos sont le résultat d'un partenariat fructueux entre CRS et le ministère de la Santé, et leur utilisation maximale permettra de renforcer les activités de prévention et de réponse aux épidémies », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Henri Germain Monabéka, directeur général des soins et services de santé, a exprimé au nom du ministère de la Santé toute sa gratitude envers CRS et le Fonds mondial pour cet important don qui est le résultat d'un fructueux partenariat entre le ministère et CRS. Il a rappelé que ce soutien ne se limite pas à la remise de véhicules et de motos, mais englobe également un accompagnement constant dans la lutte contre des enjeux sanitaires majeurs, tels que le paludisme, ainsi que dans le renforcement des capacités du système de santé. Ce don, a-t-il commenté, est un avantage pour renforcer la supervision des activités de santé, la distribution des médicaments et la couverture des services essentiels, notamment jusqu'au dernier kilomètre.

Ce matériel réceptionné sera redistribué aux différentes structures bénéficiaires, entre autres la direction de la pharmacie et du médicament, la direction des soins de santé primaires, la direction des technologies de la santé, la direction épidémiologique de lutte contre les épidémies, la direction des hôpitaux, la Centrale d'achat des médicaments essentiels et des produits de santé, et le Centre d'opérations d'urgence de santé publique. Le directeur général du Conseil national de lutte contre le sida et les épidémies, Dr Benjamin Atipo, a évoqué le rôle de coordination que jouera ces moyens roulants. « Ce matériel a pour rôle de coordonner et de suivre toutes les activités menées au Congo sur le sida, les IST et les épidémies et renforcera l'exécution des missions du Conseil national de lutte contre le sida ».