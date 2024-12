Congo-Brazzaville: Lutte contre les violences - Les jeunes se dotent d'une application de dénonciation

La couche juvénile de l'arrondissement 7, Mfilou, a désormais un espace de dénonciation de toutes formes de violences pour briser le silence dans la société.

L'espace est une application mobile gratuite dénommée « zonza/loba », en français « parle ». L'application a été conçue en français, lingala et en kituba pour lutter contre les violences faites aux femmes et enfants. Elle a été présentée, le 6 décembre, à Brazzaville par l'ONG Azur développement. L'objectif est de sensibiliser les jeunes aux différentes formes de violences basées sur le genre, aux manifestations ainsi que leurs conséquences. L'espace « zonza/loba » est disponible sur Google Play store uniquement pour les Android. Il permet à la couche juvénile de dénoncer et d'alerter la police ou leurs proches en quelques secondes en cas de violences. L'application s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du développement des subventions de l'Association pour le progrès des communications obtenues par l'ONG Azur développement.

A entendre les organisateurs, l'espace « zonza/loba » s'inscrit dans la démarche visant à répondre de manière innovante aux attentes croissantes sur la sensibilisation des violences basées sur le genre, de dénoncer toutes formes de violences et d'orienter les victimes de violences vers les services de prise en charge. Les participants ont été édifiés sur le fonctionnement et l'utilisation de l'application zonza/loba à travers une présentation Power Point et une projection vidéo par l'animatrice principale du guichet unique d'assistance aux femmes et filles victimes de violence, Nganongo Paunelie.

L'oratrice a souligné l'importance des guichets uniques en vue d'une prise en charge des victimes de violences : violences sexuelles, physiques, psychologiques, économiques et bien d'autres. L'assistant au projet de l'organisation, Azur développement, Emmanuel Nkounkou, a, de son côté, axé sa communication sur la démonstration des fonctionnalités et l'utilisation de l'application, notamment télécharger et installer l'application, découvrir le contenu de l'application, comment faire une alerte, comment dénoncer un cas de violence, comment demander un accompagnement. Serge Bossatou, un des responsables du bureau du quartier Kibouendé à Mfilou, a promis sensibiliser à son tour les jeunes au phénomène. « C'est triste de voir les femmes être victimes de toutes formes de violences. La création de cette application permettra aux jeunes de dénoncer les auteurs de ces actes qui n'honorent pas la société », a-t-il promis.

En rappel, l'application mobile gratuite « zonza/loba » vient après celle mise à la disposition des productrices agricoles dénommée « Sumba na bilanga » pour la commercialisation de leurs produits agricoles vers l'acheteur dans un délai raisonnable. L'espace met en valeur les activités des productrices, transformatrices, commerçantes, grossistes, restauratrices, vendeurs de matériel agricole ainsi que des semences.