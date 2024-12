Ile Maurice: La Horse Racing Division dément

Le centre équestre géré par la Global Equestrian Ltd est pointé du doigt pour des allégations de maltraitance sur ses chevaux. Des photos et vidéos circulent en ce moment même sur les réseaux sociaux montrant des chevaux visiblement mutilés, ce qui a provoqué une vague d'indignation. La Horse Racing Division (HRD) s'est rendue sur place ce samedi 7 décembre 2024, accompagnée d'officiers du ministère de l'Agro-industrie. La HRD n'a décelé aucun cas de maltraitance. On déplore cependant l'absence complète de communication de la Global Equestrian Ltd sur les circonstances du cas Gordonstoun. La Global Equestrian Ltd justifie néanmoins son silence.

«La Horse Racing Division a pris connaissance de publications sur les réseaux sociaux ce samedi 7 décembre 2024, faisant état de chevaux de course qui seraient maltraités dans un centre équestre (...)», a indiqué la division.

Les réseaux pullulaient d'images de chevaux visiblement déjà morts. On attribuait ce méfait à la négligence du centre équestre de Petit Gamin. Sur l'une des photos, on peut voir un sabot derrière une porte. «Sa lipie ki zot p trouve dan sa foto la se lipie le pov Gordounstoun. Hier depi 5h30 dimatin so lipie ti tase dan la porte. Ziska 10h parla veteriner inn vini et in euthanasier li», a dénoncé un internaute sur une page Facebook amateur dédiée à l'activité hippique du pays.

«Manque de professionnalisme»

D'autres, sur la même plateforme, ont fustigé le manque de professionnalisme des travailleurs étrangers sur place. S'agit-il bien de Gordonstoun sur la photo ? La Horse Racing Division s'est simplement fendue d'un «Gordonstoun (fractured left front leg and severe wounds)» pour expliquer les raisons de son euthanasie. Aucune communication officielle n'a été publiée, que ce soit de la part de la Global Equestrian Ltd ou de la HRD, pour expliquer les circonstances de l'incident ayant provoqué la blessure puis l'euthanasie de Gordonstoun.

Si l'on peut comprendre qu'il s'agit d'un incident isolé, l'absence complète de communication officielle de la part de la Global Equestrian Ltd à ce sujet étonne. Cela, malgré l'ampleur de la vague d'indignation sur les réseaux sociaux. «Cette manière de faire visant à ne pas rendre de compte à personne continue de jouer contre eux...» laisse entendre un observateur.

Continuons avec le communiqué de la Horse Racing Division émis ce samedi 7 décembre 2024 : «La HRD tient à informer le public en général et en particulier les amoureux de la race équine qu'elle a effectué deux inspections au Centre de Petit Gamin les 28 novembre 2024 et 7 décembre 2024 (la dernière faisant suite aux allégations sur les réseaux sociaux), aussi bien qu'aux écuries situées à la rue Shakespeare, au Champ de Mars, à Port-Louis, le 29 novembre 2024; dans le but de s'assurer que les chevaux de course ne subissent aucune maltraitance. Ces inspections ont eu lieu sous la supervision des commissaires de courses, en présence de la vétérinaire de la HRD. Lors des visites au Centre de Petit Gamin et à la rue Shakespeare au Champ de Mars, la HRD n'a décelé AUCUN CAS DE MALTRAITANCE DE CHEVAUX, comme allégué par les publications sur les réseaux sociaux (...).»

«Machination»

Dans les coulisses de la Global Equestrian Ltd, on affirme mesurer la machination derrière les rumeurs de maltraitance : «Il faut diaboliser le centre de Petit Gamin pour des raisons évidentes. Il ne faut pas oublier le cas Slinga Malinga en 2014 au MTC lorsqu'un ventilateur avait explosé et avait tué le cheval. L'importateur King Bros avait indiqué que le ventilateur datait de plus de trois ans et n'a jamais fait l'objet d'un «servicing».»

«Pui kuma supoze bouze enn souval kinn mor? B bizin trakter pu lev kadav la. Pu sarye lor ledo? Bizin realist ek aret fer demagozi», ajoutera cette même source. «Certaines photos ne sont pas de Petit Gamin», tonne-t-on à la Global Equestrian Ltd.

On explique ne pas vouloir communiquer sur ce cas de maltraitance dans la mesure où une communication officielle gouvernementale «aura plus de poids». Concernant Gordonstoun, la Global Equestrian Ltd indique ne pas connaître les circonstances précises de l'incident. Le système de surveillance et de rotation serait «fiable». Une enquête interne aura lieu. À noter qu'en plus de la HRD, des officiers du ministère de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire ainsi que la Mauritius Society for the Prevention of Cruelty to Animals (MSPCA) se sont également rendus sur place. Aucune infraction n'a été relevée.