Tunisie: Le chanteur d'opéra Hassen Doss entame « une carrière internationale »

TUNIS — Le ténor tunisien Hassen Doss qui avait accompagné les plus grands orchestres, de l'Orchestre de l'Opéra italien à l'Orchestre symphonique tunisien, a annoncé sa décision de se lancer dans « une carrière internationale » en tant que chanteur d'opéra.

Des collaborations avec de prestigieuses académies européennes sont au menu de l'artiste diplômé de l'Institut supérieur de la musique à Tunis et l'une des voix des plus prometteuses de sa génération. Ce nouveau chapitre dans la carrière de Hassen Doss intervient après plusieurs expériences en tant qu'interprète et compositeur de chanson au style lyrique et ancrées dans le cadre local.

Contacté par l'agence TAP, l'artiste dit avoir entamé son périple au mois de novembre dernier, « au Shaw Theatre » dans la Capitale Britannique, Londres, avec la présentation du célèbre opéra italien "La Bohème" dans lequel il a interprété le rôle principal, Rodolfo (le poète). Cet opéra du célèbre compositeur italien Giacomo Puccini, représenté pour la première fois le 1er février 1896 au Teatro Regio de Turin, est une adaptation théâtrale du roman "Scènes de la vie de bohème" de l'écrivain français Henri Murger (1822-1860).

L'aventure se poursuivra en 2025 dans d'autres institutions européennes, a annoncé l'artiste peu après son retour cette semaine de Londres où il a passé plus de deux semaines. Il a fait savoir qu'il va entamer "à partir de juillet 2025 une série de collaborations, à Vienne, en Autriche et à Poitiers, en France".

Cette nouvelle étape dans le parcours artistique de Hassen Doss, a été annoncée par l'artiste à l'issue de son spectacle londonien donné le dimanche 1er décembre et qu'il qualifie de "grand succès". La prestation du ténor tunisien "a réussi à captiver les spectateurs", comme il l'a indiqué à la TAP.

Son concert à Londres a été organisé à l'occasion de la célébration du centenaire de la disparition de Giacomo Puccini (22 décembre 1858- 29 novembre 1924) considéré comme étant le plus grand compositeur italien de son époque. Ce spectacle a été organisé par l'institut culturel italien à Londres en collaboration avec Il Circolo et le chef d'orchestre italien de renommée mondiale, Dimitri Scarlatto, et l'opéra de Regium Lepidi.

Hassen Doss était parmi des solistes issus des quatre coins du globe ayant interprété les personnages dramatiques de Rodolfo, Marcello, Schaunard et Colline : Giuseppe Pelligra (Italie), Zoya Gramagin (New York) et Lilian tong (Hong Kong).

Après deux semaines de préparations, l'opéra La Bohème qui est l'une des oeuvres musicales les plus importantes de Giacomo Puccini était donné dans "un spectacle à guichet fermé", a déclaré Doss.

La décision de se lancer dans une carrière à l'international intervient également après le "succès de l'opéra Carmen présentée plusieurs fois au Théâtre de l'opéra de Tunis, à la Cité de la Culture, au Festival international de Carthage et au festival international de Musique Symphonique d'El Jem. Cette création du Théâtre de l'Opéra de Tunis est le fruit d'une série de résidences de création organisées en partenariat entre le théâtre de l'opéra de Tunis, l'Institut français de Tunisie et l'Institut Culturel italien de Tunis.

"Carmen" est un opéra dansé réunissant sur scène près de 150 artistes dont des danseurs du Ballet de l'Opéra ainsi que des membres de l'Orchestre Symphonique Tunisien et du Choeur de l'Opéra de Tunis. Créé le 3 mars 1875, «Carmen» de Bizet est, aujourd'hui, l'opéra français le plus représenté dans le monde.

De l'amphithéâtre de Carthage à la Basilique saint Cyprien, jusqu'au petit colisée d'El Jem ou encore Dougga, la voix Hassan Doss a pu résonner dans tous les théâtres mythiques de la Tunisie. Son rêve de faire l'Opéra Carmen avec une grande mise en scène s'est réalisé mais sa quête de l'excellence n'a pas de limites.

Hassen Doss se présente comme étant "le premier Ténor tunisien à faire des productions d'opéra à l'étranger depuis 2011". Il fait partie des chanteurs d'Opéra qui se sont distingués depuis plus d'une décennie, tant sur la scène nationale qu'étrangère, notamment européenne.

L'artiste cumule les succès dans des spectacles comme « Hassen Doss and Orchestra » présenté en première le 9 août 2022 au Festival International de Carthage. Après une première apparition à Carthage en 2014, en tant qu'invité au spectacle de Riadh Fehri dans lequel il a interprété une chanson napolitaine, Funiculi Funicula-, son premier spectacle à Carthage date de 2018 avec "Carnaval de Hassen Doss"

Les grandes oeuvres du répertoire et du chant lyrique, tels que les titres du répertoire poétique italien "Nessum Dorma" de Pavarotti, "Con te partiro" ou encore "Brucia la terra" d'Andrea Bocelli, n'ont pas de secret pour cet artiste aux grandes capacités vocales.

Hassen Doss, la voix de ténor au grand charisme, quitte l'univers des sonorités tunisiennes adaptées au style de chant lyrique, pour intégrer la sphère des grands Ténors.