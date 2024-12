Sénégal: Michel Sidibé - 'Les médias sont des bâtisseurs de conscience et des architectes du changement'

Dakar — Les médias africains ne sont plus que de simples relais d'informations mais "des bâtisseurs de conscience, des architectes du changement avec un travail qui connecte les décideurs aux réalités des populations et les citoyens aux solutions possibles", a déclaré, l'ancien Directeur de l'Onusida, Michel Sidibé.

"Dans un continent où les défis sont immenses, les médias jouent un rôle crucial. Ils ne se contentent pas de rapporter des faits, ils mobilisent des solutions, ils inspirent des actions, et transforment des réalités", a-t-il dit lors de la clôture d'un forum des médias sur la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes.

Parrain des "Awards" du Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement (REMAPSEN) , Michel Sidibé a soutenu que "grâce à des campagnes médiatiques percutantes, des millions de personnes, ont pris conscience de l'ampleur et de la gravité de beaucoup de fléaux".

Concernant la lutte contre la violence faite aux femmes et l'autonomisation des jeunes filles, "le rôle des médias est particulièrement crucial", a insisté M. Sidibé, par ailleurs ancien envoyé spécial de l'Union africaine pour la création de l'Agence africaine du médicament.

Selon l'ancien ministre de la Santé du Mali (mai 2019- août 2020), "de nombreuses femmes ont pu connaître leurs droits et accéder à des services de soutien adaptés à travers le continent" grâce aux médias.

"Cette prise de parole collective ouvre la voie à un changement profond des mentalités. Dans certaines régions, une simple émission radio a suffi à remettre en question les normes culturelles nocives", a-t-il rapporté, soulignant que des discussions autour de pratiques injustes, de messages diffusés avec clarté et pertinence ont transformé des mentalités, des comportements et des communautés entières.

Michel Sidibé a estimé à ce sujet que "les récits inspirants de femmes leaders ou entrepreneurs jouent un rôle essentiel".

"Ces histoires réelles qui transcendent les obstacles sociaux créent des modèles à suivre, inspirent des initiatives locales, encouragent le mentorat et l'éducation et soutiennent des projets de microfinance pour les femmes. Les médias, à travers ces récits, transforment la marginalisation des femmes en opportunité d'action collective et montrent que leur potentiel est illimité", a-t-il encore relevé.

Le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement a initié des Awards pour récompenser, en marge du forum annule des médias, les meilleurs journalistes en santé et environnement membres du réseau du "Prix Michel Sidibé" dans les catégories radio, presse en ligne, presse écrite et télévision.