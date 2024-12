Sénégal: Thiaroye-sur-mer - Le site de transformation de produits halieutiques 'Penccum Sénégal' débarrassé des ordures

Thiaroye — Plusieurs acteurs, des volontaires ont participé samedi, aux activités de nettoiement du site de transformation de produits halieutiques (Penccum Sénégal) de Thiaroye-sur-mer dans la banlieue de Dakar, à l'appel du réseau des femmes transformatrices de la pêche artisanale (REFEPAS).

Les femmes transformatrices ont bénéficié d'un appui des agents de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) et de la direction du Cadre de vie et de l'Hygiène ainsi que de nombreuses bonnes volontés. Munis de pelles, de râteaux, de gants, de brouettes, les participants à la journée ont investi un site qui fait face à l'océan, très tôt le matin pour le débarrasser des ordures et le rendre propre.

"Notre action s'inscrit dans le cadre de la Journée +Setal Sunu reew+, initiée par le président de la République. Et ce matin, nous avons réussi à mobiliser beaucoup d'acteurs pour nettoyer notre lieu de travail et le rendre agréable à vivre", a déclaré Diaba Diop, la présidente du REFEPAS.

"Il est de notre mission de nettoyer ce site puisque c'est un endroit où on transforme des produits halieutiques destinés à la consommation. Nous devons offrir aux consommateurs, des produits de qualité, propres qui respectent les normes d'hygiène", a ajouté Mme Diop qui prenait part à cette activité de nettoiement.

Pour sa part, Maïmouna Diop, vice-présidente de »Pencumm Sénégal » a appelé les pouvoirs publics et autorités territoriales locales à multiplier et de façon régulière ces actions de nettoiement des lieux publics et de travail.

Elle a en outre sollicité auprès du Gouvernement et des partenaires, un appui conséquent en matériel pour pouvoir tenir propre le cadre de vie des Sénégalais.