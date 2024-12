Sénégal: Bambey - L'embellissement et la restauration de l'espace public communal au menu des activités de nettoiement

Bambey — Le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione a participé samedi à Bambey (centre) aux activités de la journée nationale d'investissement humain « setal sunu reew », axée pour cette 7e édition sur l'embellissement et la restauration de l'espace public communal.

En compagnie de l'adjoint au préfet de Bambey, Mamadou Faye, des élus locaux, des agents de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) et des populations locales, Alioune Dione, a lancé sur un espace public de détente et de loisirs réservé pour l'événement, les activités de la 7ème édition de la journée nationale d'investissement humain pour l'évènement.

Armés de pelles, de râteaux, de pelles mécaniques, l'engagement et la mobilisation des populations, ont pu débarrasser des ordures en l'espace de deux tours d'horloge, l'espace public de détente et de loisirs de Bambey, retrouvant ainsi sa splendeur grâce aux opérations de nettoiement suivi d' embellissement.

Alioune Dione a souligné que ce cadre de détente et de loisirs pour la population mérite plus d'attention particulière de tous dans le cadre de l'aménagement du cadre de vie.

Il a récompensé à cette occasion des citoyens et des mouvements associatifs qui se son distingués lors des précédentes éditions des journées nationales »setal sunu reew », organisées à Bambey.

« Dans la capitalisation on avait initié un weekend, un terroir, conformément aux instructions du président de la République qui veut que les citoyens participent au développement local. Et moi en tant que ministre, j'ai sillonné toutes les communes du département pour encourager et soutenir les populations à s'approprier le concept +setal sunu reew+ » a-t-il fait valoir.

»C'est en partant de ces tournées, que j'ai identifié les citoyens que j'ai récompensé aujourd'hui pour leur engagement dans les activités de mobilisation citoyenne. L'objectif, consiste à créer une émulation auprès des populations locales autour du concept initié par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye pour améliorer le cadre de vie et la protection de l'environnement », a-t-il expliqué.