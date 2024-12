Sénégal: ANPECTP - La Directrice générale veut intégrer l'initiative « setal sunu réew » dans les programmes

Louga — La directrice générale de l'Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-petits ( ANPECTP), Yaye Khadidiatou Djamil Diallo, a révélé samedi son ambition d'intégrer l'initiative présidentielle « Setal Sunu Réew » dans les programmes d'éducation des tout-petits, afin d'en faire un socle de valeurs dès le plus jeune âge.

L'ANPECTP, dans le sillage de la journée »setal sunu ekol » veut ancrer, à sa façon et selon ses méthodes, l'initiative présidentielle dénommée »setal sunu reew » dans le coeur et les comportements des tout-petits, dés leur jeune âge, a-t-elle déclaré.

Khadija Djamil Diallo s'exprimait lors du lancement officiel de la journée nationale de nettoiement, organisée à Louga dans le cadre de la 18e Semaine nationale de la Petite enfance et de la case des tout-petits (SNPECTP), en présence de plusieurs autorités, dont le Secrétaire général du gouvernement, Al-Aminou Lo, le préfet du département de Louga, Maude Manga, et le député Abdou Lahad Ndiaye.

Elle a expliqué que « cette initiative s'inscrit dans une dynamique visant à intégrer dès le plus jeune âge les valeurs de citoyenneté et de préservation de l'environnement pour ancrer dans le comportement des tout-petits, une conscience écologique et un engagement citoyen en faveur d'un environnement sain et durable ».

« C'est pourquoi cette initiative, qui nous rassemble tous, est bien plus qu'une simple journée de nettoyage. Elle symbolise notre engagement collectif envers un environnement plus propre, plus sain et plus durable », a-t-elle ajouté.

« Face à l'urgence environnementale, marquée par la pollution, la prolifération des déchets plastiques et la dégradation des écosystèmes, a-t-elle souligné, cette initiative prend une dimension cruciale ». Il s'agit non seulement de nettoyer les espaces publics mais aussi de transmettre un message puissant sur la responsabilité collective envers la planète, a-t-elle précisé.

« Chaque geste compte, chaque action a un impact. En nettoyant nos rues, nos plages, nos parcs, nous envoyons un message fort : celui de notre détermination à préserver notre environnement pour les générations futures », a-t-elle encore souligné.

Mme Diallo a salué « les efforts conjugués des autorités locales, des bénévoles et des partenaires pour la réussite de cette journée » organisée sur le thème : »Ensemble pour des quartiers propres et embellis ».

Elle a insisté sur l'importance du » rôle central des parents et des éducateurs dans l'éducation des enfants aux valeurs environnementales, rejoignant ainsi le thème de la Semaine nationale de l'ANPECTP : »Setal sunu réew and ci ak tuut tank yi ngir mu saax » (Nettoyons notre pays ensemble, avec les tout-petits, pour qu'il prospère) ».

« Cet appel à l'action collective vise à inscrire durablement ces pratiques dans les comportements quotidiens, tout en créant des espaces de vie plus propres et propices à l'épanouissement des enfants », a-t-elle fait valoir, relevant que la journée nationale de nettoiement se veut donc un pilier de transformation sociale, mobilisant toutes les générations pour un avenir plus vert et harmonieux ».