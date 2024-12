Cote d'Ivoire: Festibo 2024 - Le Bounkani entend renforcer le 'vivre ensemble' par la célébration culturelle et la réflexion

La 12e édition du Festival des Arts et Cultures du Bounkani (Festibo) s'est ouverte ce jeudi 5 décembre 2024 à Bouna, capitale de la région du Bounkani. Pendant quatre jours, ce rendez-vous culturel va mettre à l'honneur la diversité et renforcer les liens transfrontaliers sous le thème : "Au-delà des frontières, célébrer la diversité culturelle dans la région du Bounkani".

"Nous avons le devoir de vivre ensemble. Notre différence doit être une richesse. Nous souhaitons que le Bounkani devienne un modèle de cohésion sociale en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest", a déclaré le président du Conseil régional du Bounkani, Hien Philippe, à l'origine de cet événement.

Ce festival illustre la richesse culturelle et les enjeux des zones partagées par la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Burkina Faso. Représentant le préfet de région, le secrétaire général de préfecture, Ziao Charles, a salué la pertinence du thème. Selon lui, "ce thème reflète notre capacité à dépasser les différences pour bâtir des ponts, valoriser nos traditions tout en accueillant celles des autres."

Il a rappelé que le Bounkani, riche de ses traditions, est un véritable berceau de diversité ethnique et culturelle. "Chaque danse, chaque conte, chaque oeuvre d'art constitue une pierre précieuse de notre patrimoine collectif", a-t-il déclaré. Il a également insisté sur l'importance de la diversité comme une force, une source d'inspiration et un levier pour l'innovation. Pour lui, elle contribue à mieux comprendre les langues et cultures qui composent la région, tout en renforçant la cohésion sociale et stimulant le développement économique.

Le représentant du ministère de la Culture et de la Francophonie, Professeur Hien Sié, a exprimé sa gratitude envers les organisateurs du festival. Il a souligné que le Festibo, soutenu par le ministère, joue un rôle clé dans la promotion des valeurs culturelles de la région et dans l'union des communautés du Bounkani. "Les objectifs du Festibo s'inscrivent parfaitement dans les missions du ministère, et nous sommes prêts à accompagner cette initiative", a-t-il affirmé.

Quant au président du Conseil régional du Bounkani, Hien Philippe, il a mis l'accent sur l'urgence de promouvoir le "vivre ensemble" au sein des communautés locales et transfrontalières. Il a appelé à s'engager activement contre l'insécurité, à lutter contre la pauvreté et à renforcer la solidarité. Pour lui, au-delà des festivités, ce festival est également un espace de réflexion pour trouver des moyens de cohabiter harmonieusement.