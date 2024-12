Afrique: 3e Conférence africaine des start-up - Le ministre de la Poste tient des rencontres bilatérales avec ses homologues africains

ALGER — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a eu plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues de pays africains, en marge du Sommet ministériel de la 3e édition de la Conférence africaine des start-up tenue à Alger, a indiqué, samedi, un communiqué du ministère.

Zerrouki s'est entretenu avec le ministre de la Technologie de la communication de la République tunisienne, Sofiene Hemissi, le ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration de la République islamique de Mauritanie, Ahmed Salem Bede, le ministre des Postes, des Télécommunications, de l'Economie numérique et de la Transparence de l'Union des Comores, Oumouri M'madi Hassani, et le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique de la République du Congo, Léon Juste Ibombo, ajoute le document.

Les entretiens ont porté sur "les moyens de développer la coopération et l'échange d'expériences dans plusieurs domaines d'intérêt commun visant à renforcer le développement dans les pays africains et à soutenir l'intégration économique interafricaine, tels les services de la poste, les infrastructures de communication, la régulation des communications électroniques, la formation, les centres de données, le développement de l'industrie informatique et le soutien à l'innovation technologique et l'entrepreneuriat", conclut le communiqué.