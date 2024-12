Algérie: Ouargla - Intenses efforts pour diagnostiquer la situation de la pratique sportive dans le Sud

OUARGLA — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a mis en avant, samedi à Ouargla, les efforts soutenus déployés par les hautes instances du pays pour établir un véritable diagnostic de la situation de la pratique sportive dans le Sud du pays et la prise en charge des attentes de la jeunesse dans ces régions.

S'exprimant en ouverture des travaux d'une rencontre régionale sur "les perspectives de promotion de la pratique sportive dans les wilayas du Sud du pays", tenue à l'institut supérieur de la formation des personnels de l'éducation "Fodil El-Ouartilani", M. Hidaoui a indiqué que le CSJ s'est impliqué, depuis son installation en tant qu'instance consultative, dans le diagnostic et la promotion de la situation de la pratique sportive dans le Sud du pays, à travers des solutions susceptibles de promouvoir le sport et encourager les jeunes à adhérer aux clubs sportifs.

Cette rencontre vise à cerner les insuffisances relevées par le mouvement sportif dans le Sud, dont le manque d'infrastructures sportives et d'encadrement, ainsi que les contraintes rencontrées par les gestionnaires du secteur de la Jeunesse et des Sports dans le Sud, en vue de développer les activités physiques et les sports scolaires, collectifs et amateurs, a ajouté M. Hidaoui.

Et de poursuivre : les hautes instances du pays accordent un grand intérêt aux wilayas du Sud, en vue d'assurer l'équilibre régional dans tous les domaines et de permettre aux jeunes de ces régions de mettre en valeur leurs potentiels et talents dans différentes compétitions locales, nationales et internationales.

Le ministre de la Jeunesse a invité, à ce titre, les participants à une exploitation optimale de ces rencontres, en vue d'élaborer des recommandations à soulever aux hautes instances, en vue de leur prise en charge, à la faveur notamment de l'existence d'une claire volonté politique.

Le programme de cette rencontre, qui a regroupé quelque 130 participants, responsables et représentants du secteur de la Jeunesse et des Sports et d'associations sportives issus de 20 wilayas du Sud, en présence des autorités des wilayas d'Ouargla et Touggourt, comprend l'examen de divers axes.

Parmi ces axes, la pratique sportive chez les jeunes à l'ère des nouvelles technologies, les défis rencontrés en matière d'exploitation des technologies dans le sport, le rôle du secteur de l'enseignement supérieur dans la promotion des activités sportives universitaires au Sud du pays et le rôle des sports récréatifs dans la promotion du tourisme saharien.

La rencontre a donné lieu à la mise en place de cinq ateliers dédiés à l'examen, par des jeunes et des experts, des défis rencontrés par les jeunes des wilayas du Sud pour le développement de la pratique des activités physiques et sportives.

Intervenant en application du plan annuel du CSJ, ce regroupement a permis également d'exposer certaines questions liées notamment à la situation de la pratique sportive dans le Sud, aux mécanismes de sensibilisation des jeunes sur l'importance des activités physiques et sportives, en plus du rôle des autorités locales et des associations dans l'ancrage et le renforcement de la culture de la pratique sportive.