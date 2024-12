Algérie: Le ministre du Travail reçoit le ministre béninois des PME

ALGER — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Fayçal Bentaleb, a reçu, samedi à Alger, le ministre des Petites et moyennes entreprises et de la Promotion de l'Emploi de la République du Bénin, M. Modeste Kérékou, en marge de sa participation à la 3e édition de la Conférence africaine des start-up, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère, M. Bentaleb a mis en avant "les efforts consentis par l'Algérie dans la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage", soulignant "les politiques nationales algériennes visant à promouvoir l'emploi et à réduire le chômage à travers des programmes innovants encourageant l'investissement dans les ressources humaines que recèle l'Algérie, selon les différents dispositifs et mécanismes mis en place, ce qui contribue à la réalisation du développement durable et à la résorption du chômage".

A cette occasion, il a évoqué "les initiatives et programmes adoptés pour inciter les jeunes à investir le marché du travail, et l'allocation chômage destinée aux jeunes à la recherche d'un emploi pour la première fois, en accompagnant les bénéficiaires avec des formations qualifiantes". Il a également évoqué "les programmes visant à encourager l'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat en instituant un congé pour création d'entreprise au profit des travailleurs salariés".

Le ministère du Travail a commencé à "traiter les conséquences pouvant affecter le marché du travail en raison de l'utilisation massive de l'intelligence artificielle dans le domaine économique", a fait savoir M. Bentaleb, réaffirmant "l'engagement de l'Etat à réunir toutes les conditions permettant de booster l'économie nationale, en focalisant sur le soutien aux PME en tant que vecteur de création d'un emploi durable et de développement économique".

Il a, en outre, rappelé "l'engagement de l'Etat algérien à garantir une protection sociale solide et inclusive au travailleur algérien, tout en veillant à préserver sa dignité, dans le cadre d'une justice équilibrée entre l'employeur et l'employé, et le Gouvernement, conformément aux principes de l'Etat social".

"Le système de la sécurité sociale algérien couvre neuf (9) risques stipulés par la Convention 102 de l'Organisation internationale du travail (OIT), permettant à 30 millions d'Algériens de bénéficier des prestations de la sécurité sociale à des taux élevés", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le ministre algérien du Travail a mis en avant les efforts inlassables déployés pour améliorer le climat syndical en Algérie avec ses différentes composantes, "en protégeant le droit à l'exercice syndical qui a enrichi le dialogue social que l'Etat oeuvre à renforcer".

De son côté, "le ministre des PME et de la Promotion de l'Emploi de la République du Bénin a salué l'expérience algérienne réussie en matière d'emploi et de résorption du chômage", exprimant son souhait de "renforcer les moyens de coopération bilatérale et de bénéficier de l'expertise de l'Algérie" qu'il a qualifiée de "pionnier dans ce domaine", et ce, en vue de soutenir les politiques d'emploi de son pays.

A l'issue de cette rencontre, les deux parties se sont félicitées des relations bilatérales "historiques et privilégiées" entre l'Algérie et le Bénin, réaffirmant leur détermination à "consolider les liens de partenariat et l'échange d'expertises, au mieux des intérêts des deux peuples frères, ainsi que la coopération entre les pays du continent africain afin d'atteindre des objectifs communs pour un développement économique et social durable à l'échelle continentale".