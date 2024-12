Afrique: FIDAK - Conakry souhaite renforcer les échanges économiques avec Dakar

Dakar — La République de Guinée, par la voix de sa ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME (Petites et moyennes entreprises), Diaka Sidibé, a fait part samedi, de sa volonté de renforcer les échanges économiques avec le Sénégal.

"Au-delà des stands et des expositions, notre présence ici symbolise une vision plus large : celle de renforcer les échanges économiques entre la Guinée et le Sénégal", a déclaré Mme Sidibé, lors de la cérémonie lancement de la journée dédiée à la Guinée.

La Guinée et le Rwanda sont les pays invités de la 32ème édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK).

La ministre guinéenne a insisté sur l'importance de la coopération régionale pour relever les défis communs auxquels les nations africaines font face.

"Dans cette optique, nous voyons la FIDAK comme une opportunité de concrétiser les ambitions de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF)", a-t-elle ajouté.

Elle a également souligné que le partage d'expériences et la mise en place de partenariats stratégiques peuvent faire des deux pays des modèles de réussite économique et sociale.

Dans le même esprit, Ibrahima Thiam, secrétaire d'État au Développement des PME et PMI, a rappelé la visite d'amitié et de travail en Guinée effectuée les 24 et 25 mai derniers par le président sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Cette visite, a-t-il ajouté, avait permis aux deux chefs d'État de réaffirmer leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale.

Selon M. Thiam, l'ambition des deux pays est de hisser les échanges économiques et commerciaux au niveau des relations diplomatiques et sociologiques exemplaires qui les unissent.

Cependant, il a noté que les échanges actuels "restent timides, avec un volume total d'un peu plus de 100 milliards de francs CFA".

Il a néanmoins souligné les nombreuses potentialités inexploitées de part et d'autre. "Il est nécessaire d'analyser ces potentialités et de trouver des moyens de les exploiter pour les transformer en opportunités de production, de commerce et de développement socio-économique", a préconisé l'officiel sénégalais.