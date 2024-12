Tunisie: Tourisme saharien - L'autre Tunisie à explorer

Lorsque le tourisme devient plus durable, il peut créer de l'emploi et de la richesse tout en évitant les situations où les communautés locales sont exploitées, déplacées ou ont l'impression que leur culture est affectée négativement. Ainsi, et tout en ayant un impact positif sur les communautés et les écosystèmes et en maximisant la préservation des ressources naturelles et culturelles pour les générations futures, certains produits et expériences de tourisme durable visent à garantir que le tourisme profite à la fois aux destinations, aux communautés locales et aux voyageurs tout en préservant le patrimoine naturel et culturel.

Les régions du sud tunisien, notamment Tozeur, Tataouine et Douz-Kébili, sont devenues des pôles de développement touristique durable. Ces pôles intègrent des pratiques respectueuses de l'environnement tout en préservant le patrimoine culturel et naturel de la région. Dans cette partie aride mais époustouflante du pays, une vague de petites et moyennes entreprises (PME) a émergé, créant des expériences uniques et participatives pour les visiteurs tunisiens ainsi que pour les voyageurs internationaux. A travers sa programmation, «Usaid Visit Tunisia» est fière de soutenir certaines de ces expériences émergentes et de contribuer à l'obtention de moyens de subsistance durables.