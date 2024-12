Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 décembre 2024

Boxe : vainqueur d'un Namibien par KO, le Congolais Patrick Mukala devient champion d'Afrique IBA !

Le boxeur congolais, Patrick Mukala, a battu le Namibien Paulinus Ndjolonimu, dans la soirée du vendredi 06 décembre 2024, à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, dans le cadre d'un combat pour le titre du Champion d'Afrique IBA, dans la catégorie de super moyen +76 Kg. Le pugiliste de la RDC s'est imposé par KO, au 5ᵉ round, et devient le nouveau champion d'Afrique de cette catégorie.

Interrogé par Radio Okapi, Patrick Mukala a dit sa joie : « Pour moi, c’est un grand honneur d’être consacré pour la première fois champion d’Afrique super middle weights sous le titre d’IBA. Nous sommes venus à Dubaï bien préparé. On a gagné le combat par KO contre Paulinos. Il était géant et gros. Cependant, j'ai maintenu le plan jusqu’à ce que je l’ai achevé au 5ᵉ round ». (Source mediacongo)

Présence militaire française dans les pays sahéliens : L’armée française persona non grata

Après le Mali, le Niger et le Burkina Faso, le Tchad a annoncé la semaine dernière mettre fin aux accords militaires qui le lient à Paris depuis 1960. N’Djaména dit vouloir “réorienter” ce partenariat sur d’autres domaines. Au même moment, le Sénégal remet aussi en question la présence de quelques 350 soldats français sur son territoire.

Avec une telle annonce, le retrait français du Sahel tourne complètement la page de ce que certains appelaient la France-Afrique. (Source maliweb)

Gabon/Setrag : Clôture en beauté de l’édition 2024 de la St Eloi

Ce samedi 07 décembre 2024 la Société d’Exploitation de la Transgabonaise (Setrag) a conclu en beauté les festivités en l’honneur de St Éloi, le saint patron des cheminots. Cet événement annuel, devenu une tradition incontournable, a rassemblé les cheminots et leurs familles dans une ambiance conviviale et festive.

Comme à l’accoutumée Setrag a dédié, le 1er weekend du mois décembre au saint patron des cheminots. Pendant 3 jours, St Éloi, cette figure emblématique des métiers du métal a été mis à l’honneur par diverses activités. L’édition 2024 avait débuté le jeudi 5 décembre avec une journée sportive, suivie d’une cérémonie de décoration le vendredi 6 décembre. Le point culminant des festivités a été la journée récréative qui a eu lieu au siège de la Setrag à Owendo. (Source GabonMediaTime)

Sénégal/Saint-Louis : Barthélémy Dias annonce la mort d'un de ses gardes du corps en prison et accuse le régime actuel

Le maire de Dakar Barthélémy Dias a annoncé la mort de son garde du corps, Bassirou Diop, survenue en détention.

Dans un communiqué diffusé ce jour, Dias-fils a déclaré ce qu'il qualifie d’« arrestation barbare » orchestrée par la Brigade d'Intervention Polyvalente (BIP) sur l'ordre du régime en place. Bassirou Diop, membre de l'équipe de sécurité de Dias, avait été arrêté à Saint-Louis en compagnie de 83 autres personnes. Barthélémy Dias a affirmé que ces détentions s'inscrivent dans une logique d'intimidation politique, qu'il décrit comme « systématique ». (Source PressAfrik)

Madagascar/Ceni : 68 479 ordonnances délivrées pour les communales

À l’approche des élections municipales et communales du 11 décembre prochain, l’on bouge du côté de la Commission électorale nationale indépendante. Sur une demande de 84 777 d’attestation de non inscription, seulement 68 479 ont eu gain de cause sur toute l’étendue du territoire. Par la suite, ces demandes ont été vérifiées par les commissions électorales de district (CED) et la Ceni.

Toujours est-il que les demandes sont individuelles au niveau des démembrements de la commission électorale. Elles sont, en outre, transmises au tribunal pour revenir au CED afin d’inscrire les bénéficiaires sur la liste électorale. Ces déclarations ont été faites, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue, hier après-midi à la Ceni. (Source MidiMadagasikara)

Guinée : HRW documente la mort de manifestants en 2024 dans un rapport

Human Rights Watch (HRW) s'inquiète, dans un nouveau rapport, de la situation des droits humains sous la junte du CNRD, en Guinée. Si l'ONG salue l'organisation du procès du massacre du 28 septembre 2009, un progrès important pour la justice dans le pays, elle dénonce les disparitions forcées des deux acteurs de la société civile, Foniké Menguè et Mamadou Billo Bah, ainsi que la répression des médias et des journalistes. HRW apporte, surtout, des précisions sur les circonstances de la mort de manifestants en 2024.

Amadou Korka Diallo, 18 ans, a été tué alors qu’il manifestait contre les pénuries de carburant. Nous sommes alors le 9 janvier, dans le quartier d’Hamdallaye, à Conakry. La manifestation est presque terminée lorsque, selon les vidéos récoltées par Human Rights Watch, un fourgon de gendarmerie s’arrête près de lui, une grenade lacrymogène est lancée puis, Amadou est touché mortellement à l'abdomen, par un tir. (Source RFI)

AIF 2024/CFC : L’innovation financière pour transformer l’Afrique

Les financements innovants représentent un levier stratégique pour libérer le potentiel du continent africain, a affirmé Lamia Merzouki, directrice générale adjointe de Casablanca Finance City Authority (CFC)

Créée en juillet 2010 dans le cadre d’une initiative public-privé visant à positionner Casablanca en tant que hub financier régional en Afrique, la société anonyme est chargée de la mise en œuvre et du pilotage de la stratégie de développement de Casablanca Finance City (CFC). Lors d’un panel de haut niveau tenu vendredi à Rabat dans le cadre de l’Africa Investment Forum (AIF), la responsable de la CFC a souligné l’importance d’une vision inclusive et collaborative, mettant l’innovation au cœur des projets de développement pour répondre aux défis économiques et sociaux de l’Afrique. (Source apanews)

Match de Gala Cameroun vs Brésil : L’absence de Samuel Eto’o a créé la polémique

Les légendes du Cameroun accueillent celles du Brésil ce samedi 7 décembre au Stade Omnisports de Japoma, sans le meilleur joueur camerounais, meilleur buteur de l’histoire des Lions Indomptables et légende du football africain.

Le fait que Samuel Eto’o ne soit impliqué ni dans le comité d’organisation ni dans le match de gala entre les anciennes stars du football du Brésil et celles du Cameroun laisse beaucoup de Camerounais sur leur faim. Tandis que Samuel Eto’o est honoré dans d’autres pays africains, comme lors du match de gala de la paix en République Démocratique du Congo et le jubilé d’Emmanuel Adebayor à Lomé, au Cameroun, le meilleur buteur de l’histoire des Lions Indomptables avec 56 buts, double vainqueur de la Coupe d’Afrique et médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Sydney, quadruple Ballon d’Or africain, est laissé pour compte par ses compatriotes. (Source LeBledParle)

Benin : La carte d’égalité des chances et ses avantages aux handicapés

Les personnes vivant avec un handicap au Bénin bénéficieront très bientôt d’une carte d’égalité des chances. Le précieux sésame a été présenté ce vendredi 06 décembre 2024 au Palais des congrès de Cotonou, à l’occasion de la célébration de la 29e édition de la Journée internationale des personnes handicapées.

Le Bénin marque d’un sceau particulier, l’édition 2024 de la Journée internationale des personnes handicapées. La carte d’égalité des chances dédiée à ces personnes, a été présentée par le ministre des affaires sociales et de la microfinance, Véronique TOGNIFODE. Il s’agit d’une pièce administrative qui permet à la personne handicapée, de bénéficier des mesures préférentielles d’inclusion offerte par le gouvernement. (Source 24haubenin)

Élections 2025-2027 au Burundi : Citoyens aux urnes !

C’est parti. C’est ce samedi 7 décembre que le chef de l’Etat a signé le Décret no 100/187 portant convocation des électeurs aux élections des députes, des conseillers communaux, des sénateurs, des conseillers de collines ou de quartiers et des chefs de collines ou de quartiers.

Au moment où le parti Sahwanya Frodebu table sur une coalition avec d’autres partis ou acteurs politiques pour pouvoir ’’ changer les choses’’ et par voie de conséquence ’’dénicher le parti de l’Aigle’’, le décret attendu est tombé avec des articles clairs sur les indépendants et la formation de coalition. (Source Iwacu)