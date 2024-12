Gabon: L'appel du MOREF à la responsabilité citoyenne des jeunes du 4è arrondissement de Libreville

Le Mouvement des Réformateurs (MOREF) a échangé avec la jeunesse du 4è arrondissement de la commune de Libreville ce samedi 7 décembre 2024. Il était question pour Delizia Ngontang Mba Bekale, Présidente du Comité de pilotage, Marie-Louise Audurier, Secrétaire communale et Axel Boussougou, Secrétaire provincial de, de remercier non seulement les électeurs, mais surtout, de les sensibiliser sur les notions de "Responsabilité citoyenne".

Les jeunes du quatrième arrondissement de la capitale gabonaise ont répondu à l'invitation de Marie-Louise Audurier, Secrétaire communale du Mouvement des Réformateurs, formation politique chère au Président Alexandre Désiré Tapoyo. Une invite qui a permis de sensibiliser ces jeunes sur la responsabilité citoyenne qui est la leur. Aussi, a t-elle, rappelé aux uns et aux autres que"la responsabilité citoyenne est cette capacité qu'à chaque personne de penser, d'agir au sein de la société, selon ses propres valeurs, et cela, en tenant en compte ou en soutenant les intérêts de la collectivité à laquelle il appartient".

Axant son exposé sur "la responsabilité citoyenne", Delizia Ngontang Mba Bekale a estimé qu'il était très important pour eux de revenir expliquer ce qu'est "la responsabilité citoyenne". "On parle beaucoup de ce que l'Etat doit faire pour nous, mais on oublie ce que nous pouvons et devons faire pour l'Etat".

Un bon citoyen, a t-elle insisté, est celui qui, chaque jour, cherche à connaitre ses droits et ses devoirs au sein de la société. Il doit être acteur de sa communauté, respecte les opinions des autres, les valeurs, les symboles de la République

La lutte contre l'abstention a été évoquée par Axel Boussougou, Secrétaire provincial du Moref. Mais bien avant, il a tenu comme l'ont fait Delizia Ngontang Mba Bekale et Marie-Louise Audurier, respectivement Présidente du Comité de pilotage et Secrétaire communale, avant lui, à remercier les électeurs pour leur attachement et soutien au parti lors des élections législatives et locales de 2023. "Il est de notre responsabilité de sensibiliser les citoyens et leur dire que l'abstention n'est pas une option profitable. Elle n'est pas une solution"

Toujours dans le même élan le Secrétaire provincial a poursuivi ses propos en indiquant que : "la politique ne se fait dans les bureaux, mais sur le terrain, en allant vers les citoyens. Notre parti le Moref existe, il y a deux ans. Il s'érige en réparateur. Nous avons constaté en son temps que le pays mal en point et grâce au coup de libération, le pays a été libéré.

C'est la raison pour laquelle, nous soutenons les actions du CTRI et de son président, Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous avons d'ailleurs, par l'entremise du président de notre formation politique, Alexandre Désiré Tapoyo, appelé à voter pour le Oui, le 09 novembre dernier."

Le Mouvement des Réformateurs a promis effectuer le tour des arrondissements de Libreville, pour échanger avec les jeunes à propos de la responsabilité citoyenne dans les prochaines semaines. Ils comptent mettre le point d'honneur sur le changement, sinon, la restauration des mentalités, car c'est dans ce sens qu'ensemble, l'avenir de la jeunesse sera bâti.