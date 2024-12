Angola: La Première dame prône une plus grande responsabilité sociale des entreprises

Luanda — La Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a défendu samedi, à Luanda, que la responsabilité sociale doit être au centre des actions de toute organisation à but lucratif.

Intervenant lors de la cérémonie de remise du prix « Manuel António da Mota - Uma vida em Angola » 2024, la Première dame a souligné la nécessité pour ces organisations d'agir de manière durable et d'être des agents de changement, ayant un impact sur les communautés angolaises.

D'autre part, Ana Dias Lourenço a souligné l'importance des personnes et des institutions qui, au quotidien, sont à l'avant-garde des réponses sociales.

Elle a considéré ces organisations comme le pilier fondamental du soutien aux communautés, offrant espoir et solutions pratiques, en mettant l'accent sur la Fondation Manuel Mota.

La première dame a dit que l'actuelle édition du prix susmentionné constitue un moment de célébration de la solidarité, de la réflexion et de l'inspiration, afin que chacun puisse contribuer à un avenir plus juste et plus équilibré pour l'Angola.

Durant son parcours, elle a été témoin de l'impact des initiatives sociales sur la vie des Angolais, les considérant comme une expérience enrichissante et inspirante, car elle révèle que, même dans des scénarios difficiles, le travail acharné et le dévouement font toute la différence.

Selon la Première Dame, le soutien aux causes sociales joue un rôle indispensable dans la construction d'une société plus solidaire et plus cohésive.

Elle a reconnu chaque projet et chaque geste d'aide comme une base pour construire des communautés plus résilientes et engagées dans le bien commun.

Elle a donc lancé un appel aux entreprises et aux organisations qui, dans le cadre de leur responsabilité sociale, encouragent et soutiennent les associations et les personnes de « bon coeur », qui, même avec peu de ressources et de difficultés, s'engagent à apporter du réconfort et à donner un câlin aux plus vulnérables.

La 2ème édition du Prix Manuel António da Mota - Uma vida em Angola, organisée par la Fondation "Manuel António da Mota", en partenariat avec Mota-Engil Angola, qui vise à reconnaître, distinguer et soutenir les institutions de solidarité sociale, a réuni différentes interprétations, l'accent étant mis sur les membres de l'Exécutif angolais et les diplomates accrédités en Angola.

Dans cette 2ème édition du prix, le lauréat a été l'Associação Social Paz e Fraternidade de Angola (ASPAFRA), qui a empoché un montant de 50 mille dollars.

En deuxième et troisième positions se trouvent les organisations « Mwana Pwo », de la province de Lunda-Sul, et l'Associação Caridade e Solidariedade com os Povos (CASP), qui opère à Benguela et Uíge.

Fondée en 2016, à Luanda, ASPAFRA est une institution qui lutte contre l'exclusion sociale, favorise l'accès à l'éducation et à la santé, avec une présence dans la communauté au profit des enfants, des jeunes et des familles en situation de vulnérabilité.