Afrique: Présidentielle au pays - John Dramani Mahama tient sa revanche

Ça y est ! Sauf cataclysme, l'ancien président John Dramani Mahama, candidat de l'opposition à la présidentielle du 7 décembre 2024, sera le président de la République du Ghana pour les quatre prochaines années. En effet, quelques heures seulement après la fermeture des bureaux de vote, Mahamudu Bawumia, candidat du parti au pouvoir, par ailleurs vice-président de la République, sans attendre la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale du Ghana, a reconnu sa défaite

. « Le peuple ghanéen s'est exprimé ; il a voté pour le changement et nous le respectons en toute humilité », a-t-il, en effet, déclaré lors d'une conférence de presse qu'il a animée dans la matinée du 8 décembre. Un fair-play politique, s'il en est, qui mérite d'être salué et encouragé à sa juste valeur. D'autant plus que cela ne court pas les rues en Afrique où les élections riment généralement avec contestations et violences. En effet, rares sont les pays africains où des candidats du parti au pouvoir acceptent de reconnaitre aussi facilement leur défaite à l'issue d'un scrutin. C'est dire si Mahamudu Bawumia aura fait preuve d'élégance.

Surtout quand il est allé plus loin en adressant ses félicitations au vainqueur qui n'est autre que son principal adversaire. Il donne ainsi une leçon de vie à tous ces dirigeants africains qui, refusant de s'imaginer une vie en dehors du pouvoir, sont prêts à tout pour s'y maintenir. Quitte à se repaître, tel un ogre, du sang de leurs compatriotes. Sa démarche ainsi que le bon déroulement du processus électoral démontrent, une fois de plus, la maturité du peuple ghanéen, même si, au passage, on peut déplorer les deux morts enregistrés le jour du scrutin.

C'est donc en homme averti qu'il revient à la « Flagstaff House »

Ainsi donc, après 8 ans de gestion, le parti de Nana Akufo-Addo, qui espérait garder le pouvoir pour les quatre prochaines années, va devoir céder la place. Il paye ainsi pour son incapacité à trouver une solution à la crise économique que traverse le Ghana depuis maintenant près deux ans. Pourtant 1er producteur d'or en Afrique et 2e producteur de cacao mondial, le pays de « Kwame Nkrumah » est confronté à une inflation et un endettement très élevés qui, sans aucun doute, ont eu des répercussions sur le niveau de vie des populations. C'est dire si avec un tel bilan peu élogieux, le parti au pouvoir partait déjà défavorisé aux élections.

De la sanction populaire, le nouveau président John Dramani Mahama en sait quelque chose ; lui qui, on s'en souvient, avait aussi été « puni » par ses concitoyens, il y a 7 ans de cela. En effet, confronté sous son magistère, à des coupures intempestives d'électricité, il va perdre l'élection alors qu'il était candidat à sa propre succession. Avec donc cette victoire, l'ancien chef d'Etat, âgé de 66 ans, prend sa revanche sur l'histoire. C'est donc en homme averti qu'il revient à la « Flagstaff House » (palais présidentiel du Ghana). Et mieux que quiconque, il connait les attentes de son peuple qui lui a donné une seconde chance. Saura-t-il relever les défis qui l'attendent ? L'avenir nous le dira.