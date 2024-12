Ile Maurice: Un rendez-vous médical d'envergure

Le Rotary Club de Port-Louis Citadelle, en collaboration avec le Medical Council of Africa et la Health Foundation Mauritius, organise la conférence Med Expo Africa and Asia, qui se tiendra du 30 mai au 1er juin 2025 au Centre Swami Vivekananda, à Pailles. Présenté comme l'un des événements phares du secteur médical en Afrique, ce salon rassemblera des professionnels de santé issus de diverses disciplines à l'échelle nationale, continentale et internationale.

Lors d'un point de presse, le Rotary Club de Port-Louis Citadelle a dévoilé le programme ambitieux de cette rencontre. L'objectif principal est de renforcer les relations professionnelles entre les acteurs africains et asiatiques des secteurs médicaux et pharmaceutiques, tout en favorisant des partenariats avec des organismes internationaux.

Cette rencontre constituera un espace d'échanges scientifiques de haute qualité. Ce forum accueillera des sommités médicales et des représentants d'organisations continentales majeures. Au programme : des panels institutionnels, des conférences, et des débats axés sur les avancées technologiques et techniques dans le domaine médical. Ces échanges visent à promouvoir un dialogue fructueux entre experts de renom des sphères publiques et privées.

Parmi les moments forts du Med Expo, une cérémonie de reconnaissance mondiale rendra hommage aux héros de la pandémie. Des discussions interactives, des ateliers et des présentations enrichiront également cet événement, offrant une plateforme idéale pour les échanges et le partage de connaissances. Ce rendez-vous incontournable pour les professionnels de la santé réaffirme la vision novatrice de l'exposition tout en consolidant la position de Maurice comme un carrefour stratégique pour les rencontres médicales internationales.