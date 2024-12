Lors de son discours de présentation du nouveau président de la République, Dharam Gokhool, au Parlement, vendredi, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a évoqué un moment-clé du parcours de ce dernier. Il a évoqué l'influence décisive d'un maître d'école, Abdool Raman Kasenally, qui, par sa clairvoyance et son soutien, a permis à Dharam Gokhool de tracer un chemin vers la réussite. Le Dr Ramgoolam a rappelé le rôle fondamental joué par ce maître d'école dans la destinée de celui, aujourd'hui, président.

Abdool Raman Kasenally, né en octobre 1910 à Flacq, a grandi dans un milieu modeste, avant que son père, un surintendant de police, ne soit transféré à Rivière-du-Rempart. C'est là qu'il a grandi et s'est engagé dans la carrière d'enseignant. Il est devenu, au fil des années, un maître d'école respecté, notamment lorsqu'il a pris la direction de l'école primaire de Roches-Noires, où il a marqué de son empreinte des générations d'élèves.

C'est dans ce cadre que son regard avisé a permis à un jeune Dharam Gokhool de voir plus loin. Le Premier ministre a raconté que, très tôt, le maître d'école Kasenally avait remarqué le potentiel de Dharam Gokhool et avait encouragé sa mère à lui permettre de poursuivre ses études supérieures. Sa mère a fait des sacrifices, et cela a changé son destin. Ce conseil a marqué un tournant dans la vie de Dharam Gokhool. Grâce à ce soutien, il a pu partir en 1975 pour l'université de Delhi, où il a poursuivi des études supérieures qui allaient ouvrir les portes de sa carrière.

À son retour à Maurice, Dharam Gokhool a connu un parcours académique notable, avant de s'engager dans la politique. Il est devenu ministre et, finalement, président de la République. Derrière cette réussite, l'influence d'un maître d'école, qui, par sa vision et son soutien, a changé la trajectoire de vie d'un jeune homme.

Abdool Raman Kasenally n'a pas seulement marqué la carrière de Dharam Gokhool. Son héritage perdure à travers ses quatre fils, tous docteurs. Parmi eux, Dr Swaley et Dr Abu Kasenally, devenus ministres dans les gouvernements du MMM et du Parti Travailliste. Cet héritage témoigne de l'impact d'Abdool Raman Kasenally, non seulement en tant qu'enseignant et maître d'école mais aussi en tant que mentor, qui a pu guider et transformer les vies par la simple force de ses conseils.