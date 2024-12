Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a félicité les groupes armés pour avoir choisi la voie pacifique que d'autres doivent suivre leurs traces

Addis Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a félicité les groupes armés pour avoir choisi la voie pacifique et a appelé les autres à suivre leurs traces.

La 19e Journée des Nations, des Nationalités et des Peuples a été célébrée à Arbaminch en présence du Premier ministre Abiy Ahmed, du vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh ainsi que d'autres responsables fédéraux et régionaux et représentants des différentes nations et nationalités d'Éthiopie.

Au cours de la célébration, Abiy a souligné la nécessité de tourner le récit vers la paix et l'amour à travers la synergie et l'unité dans la diversité. Des milliers de militants ont récemment choisi la voie de la paix dans la région d'Oromia, a-t-il déclaré, et a exhorté les autres à suivre leurs traces.

Abiy a souligné la nécessité d'éviter la haine, les conflits et d'adopter la paix et l'amour. La 19e Journée des Nations, des Nationalités et des Peuples est célébrée dans la ville d'Arba Minch, dans l'État régional du sud de l'Éthiopie.

La Journée des Nations, des Nationalités et des Peuples est une occasion annuelle consacrée à la promotion de l'unité nationale en Éthiopie en défendant les principes d'égalité et de solidarité tout en préservant l'intégrité nationale du pays.

L'événement de cette année est célébré sous le thème « Consensus national pour l'unité multinationale ».