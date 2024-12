Angola: Trois personnes d'une même famille meurent suite à un choc électrique à Cachiungo

Huambo (Angola) — Trois personnes d'une même famille sont mortes, samedi après-midi, dans la municipalité de Cachiungo, province de Huambo, victimes d'une décharge électrique, alors qu'il pleuvait abondamment, a appris l'Angop.

Un communiqué de presse du commandement de la Protection Civile et des Pompiers de la province de Huambo indique que deux adolescents, âgés respectivement de 13 et 15 ans, et un jeune homme de 35 ans, ont été atteints alors qu'ils récoltaient des haricots dans un champ.

La foudre, selon le document, a également frappé un autre citoyen de 45 ans, membre de la même famille, qui a été grièvement blessé et qui reçoit actuellement des soins médicaux à l'hôpital municipal de Cachiungo.

Pour cette raison, la Protection Civile et les Pompiers conseillent à la population d'éviter de s'abriter dans des lieux ouverts, à proximité d'arbres, de fenêtres ou de poteaux, en plus d'éteindre les appareils électroniques, car ils sont susceptibles d'attirer les rayons atmosphériques.

Avec des données, la province de Huambo compte désormais six décès causés par des décharges électriques depuis le début des pluies, après qu'en octobre dernier, les municipalités de Bailundo et Mungo aient enregistré la mort de trois personnes, dont deux dans une résidence et un autre dans l'activité agricole.

La foudre a également causé la mort de sept têtes de bétail, dans le quartier de Vila Moisés, à la périphérie de la municipalité de Bailundo.

Avec une superficie de 35.771 kilomètres carrés et une population de plus de deux millions 800 mille habitants, répartis dans 11 municipalités, la province de Huambo, située dans le Plateau Central de l'Angola, connaît une période pluvieuse de l'année qui dure environ neuf mois, du 15 août au 15 mai.