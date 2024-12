Afrique du Nord: La Libye et la Tunisie visent 5 milliards de dinars par an de commerce bilatéral

Le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid, a réaffirmé, lors de la réunion de la commission économique libyo-tunisienne conjointe, qui s'est tenue à Tripoli, le samedi 7 décembre 2024, l'engagement de la Tunisie à renforcer ses liens historiques avec la Libye.

Il a souligné la volonté du gouvernement tunisien d'approfondir la coopération commerciale et économique avec les entreprises libyennes dans divers secteurs, en mettant l'accent sur le développement et la mise en oeuvre des accords bilatéraux pour accroître le volume du commerce et faciliter la création de partenariats entre les acteurs économiques des deux pays.

Samir Abid a précisé que la modernisation des points de passage frontaliers entre la Tunisie et la Libye constitue une priorité majeure pour améliorer les échanges commerciaux, ces infrastructures étant essentielles pour la fluidité du transport de marchandises et de voyageurs.

Le ministre a également évoqué l'importance de promouvoir des projets communs dans des secteurs clés, notamment le transport et les communications, afin de stimuler le commerce et de renforcer les échanges bilatéraux. Il a insisté sur la nécessité de créer un environnement favorable à l'implantation de ces projets à travers une coopération renforcée entre les secteurs public et privé des deux pays.

De son côté, le ministre libyen de l'Économie et du Commerce, Mohamed Al-Huweij, a insisté sur l'importance de renforcer l'intégration économique entre les deux pays dans des domaines tels que l'industrie, l'agriculture et le commerce. Il a souligné la volonté de son gouvernement de développer des relations stratégiques avec la Tunisie, notamment dans les secteurs de la santé, des transports, et de la sécurité alimentaire et pharmaceutique, qui représentent des priorités nationales.

Mohamed Al-Huweij a également évoqué les mesures prises pour faciliter les investissements entre les deux pays, précisant que la commission économique libyo-tunisienne travaillera à résoudre les obstacles rencontrés par les entreprises et investisseurs. Le ministère libyen de l'Économie a annoncé qu'il mettrait en place des facilités pour encourager les partenariats entre les secteurs privés libyen et tunisien, avec pour objectif d'augmenter le volume des échanges commerciaux bilatéraux de 3,5 milliards à 5 milliards de dinars par an.

L'initiative de créer des zones franches et des zones d'investissement communes dans les régions frontalières a également été mise en avant. Cette stratégie vise à dynamiser le commerce de transit vers le marché africain, dans le cadre d'un projet plus large de diversification économique de la Libye et de consolidation de ses relations économiques avec ses voisins.

La réunion a permis de discuter des défis rencontrés dans le cadre des échanges commerciaux bilatéraux, notamment les obstacles douaniers et logistiques, ainsi que la nécessité d'harmoniser les normes et certificats de conformité entre les deux pays. Les participants ont convenu de mettre en place un programme exécutif visant à surmonter ces défis et à renforcer les partenariats entre les entreprises libyennes et tunisiennes. En parallèle, un accord a été signé pour organiser une réunion préparatoire entre les ministres de l'Économie et du Commerce de la Libye, de la Tunisie et de l'Algérie en vue des sommets tripartites à venir.

En marge de cette réunion, plusieurs mémorandums d'entente ont été signés, portant sur des projets de coopération dans les domaines de la protection du consommateur, du corridor terrestre Tunisie-Libye vers l'Afrique subsaharienne, de la participation aux salons en 2025, ainsi que du développement des zones commerciales et logistiques franches pour les années 2025-2026.

La Presse