Maroc: Festival international du film de Marrakech - Le film 'Happy Holidays' du Palestinien Scandar Copti remporte l''Étoile d'Or' de la 21ème édition

Marrakech — Le Grand Prix "Étoile d'Or" de la 21ème édition du Festival International du Film de Marrakech, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été attribué au film "Happy Holidays" du réalisateur palestinien Scandar Copti, a annoncé le Jury de la compétition officielle lors de la cérémonie de clôture, qui s'est déroulée, samedi, au somptueux Palais des Congrès de la cité ocre.

Ce long-métrage de 123 minutes explore avec finesse la dialectique entre émancipation et conservatisme au sein de la société palestinienne de 1948, reflétant la conviction profonde que le développement des sociétés passe par l'émancipation des femmes.

Cette cérémonie de clôture a été également marquée par la remise du Prix du Jury décerné ex-aequo aux films "The cottage" (La Quinta) de la réalisatrice Silvina Schincer (Argentine) et "The Village Next to Paradise" de Mo Harawe (Somalie), qui a bénéficié du soutien des "Ateliers de l'Atlas".

Pour ce qui est du Prix de la mise en scène, il est revenu au réalisateur Damian Kocur pour son film "Under the Volcano" (Pologne). Un double prix d'interprétation féminine a été décerné à Manar Shehab et Wafaa Aoun pour leurs prestations dans "Happy Holidays" de Scandar Copti.

Quant au Prix d'interprétation masculine, il a été décerné à l'acteur ukrainien Roman Lutskyi pour son rôle dans "Under The Volcano".

A cette occasion, le réalisateur italien et président du jury, Luca Guadagnino, a tenu à exprimer ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Il a également exprimé ses vifs remerciements à SAR le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech.

M. Guadagnino a, en outre, souligné que "Marrakech est incontestablement la capitale du cinéma en décembre, avec autant de personnalités cinématographiques si différentes et si importantes".

A cet égard, il a cité de grands maîtres du septième art, comme Sissako, Cronenberg, Burton, Penn, Ozon, Cuaron, Nichols, Haynes, "tous unis par une passion implacable de raconter des histoires et de parler de ce qui nous rend humains".

Présidé par Luca Guadagnino, le jury de cette 21e édition était composé du réalisateur iranien Ali Abbasi, de la réalisatrice indienne Zoya Akhtar, de l'actrice américaine Patricia Arquette, de l'actrice belge Virginie Efira, de l'acteur australien Jacob Elordi, de l'acteur britannico-américain Andrew Garfield, de l'actrice marocaine Nadia Kounda, et du réalisateur argentin Santiago Mitre.

Les membres du jury ont visionné 14 films dans le cadre de la compétition officielle qui explorent plusieurs genres cinématographiques, du mélodrame au documentaire en passant par le récit d'anticipation et la comédie romantique.

Pour cette 21e édition, un vibrant hommage a été rendu à feue Naïma Elmcherqui, icône du cinéma national, ainsi qu'à l'acteur et réalisateur américain Sean Penn, et au réalisateur, producteur et cinéaste canadien David Cronenberg.

Cette édition a également permis aux cinéphiles et au public d'aller à la rencontre de stars et de professionnels du cinéma en provenance du monde entier. 18 parmi eux ont participé au programme "Conversation", un record depuis la création du Festival.

Comme chaque année, la programmation de cette 21e édition du Festival a permis de découvrir et d'explorer des expressions cinématographiques extrêmement variées. En tout, 71 films en provenance de 32 pays, répartis dans 6 sections, ont été projetés dans les différentes salles du Festival à Marrakech.

Parmi cette sélection, 12 films ont bénéficié du soutien des Ateliers de l'Atlas, le programme industrie de développement de talents initié par le Festival en 2018.

A l'instar de toutes les précédentes, la 21e édition du Festival a connu une grande participation des professionnels marocains qui étaient au nombre de 300, avec 170 médias accrédités, représentés par 390 journalistes, cameramen, JRI et photographes nationaux et internationaux, venus de tous les continents.

Fidèle à son engagement social et médical, la Fondation du Festival International du Film de Marrakech a également organisé une nouvelle campagne de lutte contre la cécité, du 2 au 6 décembre à Tahannaout, menée en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la Fondation Hassan II d'Ophtalmologie.