Ile Maurice: L'entrée en scène de Dharam Gokhool décryptée

L'émission politique Décryptage s'est penchée ce samedi sur deux sujets majeurs : la prestation de serment du président de la République, Dharam Gokhool, et de son viceprésident, Robert Hungley, ainsi que sur les promesses électorales-phares du gouvernement, notamment la baisse du prix des carburants et l'introduction du 14e mois.

A l'issue de la cérémonie de prestation de serment hier, Dharam Gokhool a mis en avant la transition en douceur avec son prédécesseur, un point salué par Nad Sivaramen. Selon le directeur des publications de La Sentinelle, l'intervention liminaire du nouveau président, qui a évoqué l'accueil chaleureux qui leur a été réservé par les Roopun et Boissézon, a produit une ambiance détendue et presque familiale; ce qui est comparable à des transitions présidentielles dans d'autres démocraties, comme aux États-Unis ou en France.

Cela s'inscrit dans la même lignée que la transition fluide qui a été observée au ministère du Travail entre le nouveau ministre, Reza Uteem, et son prédécesseur, Soodesh Callichurn, a ajouté Sivaramen. Par ailleurs, la présence de la cheffe juge, Rehana Mungly-Gulbul, a marqué cette cérémonie, après son absence remarquée lors de précédentes prestations de serment; absence qui, selon Sivaramen, était liée à une non-invitation résultant d'un cafouillage au sommet de l'Etat.

Interrogé par la journaliste Shelly Carpayen sur la pertinence du poste de vice-président, Nad Sivaramen a réaffirmé son scepticisme. Pour lui, cette fonction est superflue, car la cheffe juge pourrait assurer l'intérim en cas d'absence du président. Il a également souligné le coût de ce poste pour les finances publiques, particulièrement dans un contexte où des «squelettes» financiers suscitent des préoccupations. Évoquant le bilan de l'ancien président Pradeep Roopun, Sivaramen l'a qualifié de mandat «vase à fleurs», rappelant les débuts chaotiques de son mandat marqués par une polémique liée à des bagages en Inde.

Sur la question des promesses électorales non tenues, notamment la baisse du prix des carburants et l'introduction du 14e mois, Nad Sivaramen a estimé que la frustration des citoyens est compréhensible. «Beaucoup ont voté sur la base de ces promesses. Si elles ne sont pas respectées, la confiance entre le peuple et le gouvernement sera irrémédiablement érodée.»

Il a également abordé des sujets tels que les finances publiques, les nominations controversées au sein du gouvernement, la situation de la Mauritius Investment Corporation (MIC), et les questions parlementaires attendues mardi, incluant celles d'Adrien Duval, et en attendant la PNQ de Joe Lesjongard.

Décryptage tiendra ses dernières émissions de 2024 jusqu'au 20 décembre avant de vous présenter son Best Of. La formule de l'émission sera revue en 2025 pour inclure au moins un invité chaque semaine. Toute l'équipe remercie ses fidèles auditeurs et internautes pour leur soutien constant.