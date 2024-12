Ile Maurice: Synergie contre les fortes pluies et inondations

Les nouveaux élus prennent à bras-le-corps le problème des grosses pluies et accumulations d'eau. Afin de résoudre en amont plusieurs problématiques et de mettre en place un plan de préparation en vue de la prochaine saison des pluies et du passage des cyclones, les nouveaux députés élus des circonscriptions n°9 (Flacq- Bon-Accueil) et n°10 (Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est) ont pris l'initiative d'organiser, mercredi, une première réunion avec les acteurs locaux et régionaux au conseil de district de Flacq.

Cette réunion a rassemblé, entre autres, les conseillers du district de Flacq et les principaux représentants de la police, de la Special Mobile Force, du Mauritius Fire and Rescue Service, du Central Electricity Board, de Mauritius Telecom, de la National Development Unit (NDU), de la Road Development Authority, de la Land Drainage Authority, des ministères de l'Environnement et de l'Éducation, d'Alteo Limited et de la Waste Water Management Authority.

Au cours de la réunion, le député du n°9 et ministre de la Santé, Anil Bachoo, a fait le point sur l'état d'avancement des travaux au niveau de la NDU concernant le déblaiement et l'élargissement des rivières pour éviter les inondations dans des régions comme Poste-de-Flacq et Résidence Argy, souvent susceptibles aux fortes accumulations d'eau. Il a également été question des travaux relatifs à l'infrastructure de drains. Actuellement, selon le plan de préparation, des drains dans 18 régions des deux circonscriptions ont déjà été nettoyés et le nettoyage des drains dans cinq régions est en cours. Ces travaux concernent les villages de Bramsthan, Grande-Rivière-Sud-Est, Olivia, Sebastopol et Camp-Ithier.

Anil Bachoo a également exprimé son inquiétude quant au manque de progrès au niveau de la mise en oeuvre des projets de nettoyage et d'entretien réguliers des drains et des rivières au cours des dix dernières années. «This is now a new way of life, and you need to see to it that the work is done properly and fast», a-t-il lancé d'un ton ferme aux autorités concernées.

Par ailleurs, alors que ces deux circonscriptions ont connu des problèmes majeurs en matière d'approvisionnement et de qualité de l'eau, les officiers de la Central Water Authority (CWA) ne se sont pas présentés, bien qu'ils aient été invités. Face à ce manque de synergie, Anil Bachoo a appelé la CWA à prendre ses responsabilités. «C'est une grosse lacune et nous allons en parler au plus haut niveau. Avec l'intervention des députés, l'approvisionnement en eau est maintenant assuré par les camions citernes, mais il y a des travaux importants à entreprendre et nous veillerons à ce que les problèmes soient résolus.»

Le député du n°10 et ministre des Technologies de l'information et de la communication, Avinash Ramtohul, a, lui, souligné que plusieurs projets n'avaient pas été initiés ou sont restés bloqués sous le gouvernement du Mouvement socialiste militant, même si un budget avait été alloué à cet effet. «Nous avons été en mesure d'initier des pro- jets pour réduire les risques d'inondation», a-t-il souligné.

Les problèmes relatifs à l'insuffisance du nombre d'autobus pour les habitants ont également été abordés. Les autres députés des deux circonscriptions, Raviraj Sinha Beechook, Chandraprakash Ramkalawon, Chetan Baboolall et Reza Saumtally, ont évoqué des questions au niveau de la gestion des eaux usées et des transports. Raviraj Sinha Beechook a également souligné le flou qui entoure le protocole permettant de renvoyer les élèves des écoles en cas de pluies torrentielles ou de flash floods. Il a insisté sur la nécessité de garantir leur sécurité. Afin de combler cette lacune, un plan d'intervention d'urgence est en cours d'élaboration. Les élus des deux circonscriptions prévoient d'organiser d'autres réu- nions afin de surveiller la progression des activités.