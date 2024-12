Les contrats à terme sur le cacao ont atteint 10 092 dollars la tonne à New York vendredi, leur plus haut niveau depuis le 14 juin.

Les craintes croissantes concernant la réduction de la production en Afrique de l'Ouest entraînent un resserrement de l'offre mondiale.

La Côte d'Ivoire et le Ghana, les plus grands producteurs de cacao au monde, sont confrontés à des perspectives de production en baisse.

Les contrats à terme sur le cacao ont atteint 10 092 dollars la tonne à New York vendredi, leur plus haut niveau depuis le 14 juin, alors que les craintes croissantes d'une réduction de la production en Afrique de l'Ouest ont resserré l'offre mondiale. Le contrat le plus actif a augmenté pendant six semaines consécutives, la plus longue hausse depuis le mois de mars.

La Côte d'Ivoire et le Ghana, les plus grands producteurs de cacao au monde, sont confrontés à des perspectives de production en baisse en raison du temps sec et des vents saisonniers de l'Harmattan.

Les stocks de fèves de cacao aux États-Unis, qui n'ont jamais été aussi bas depuis 2004, ont aggravé les inquiétudes concernant l'offre, ce qui a fait grimper les prix. Les acteurs du marché, dont Pierre Andurand, ont mis en évidence un déficit structurel dû à de mauvaises récoltes et à la diminution des stocks dans les pays consommateurs.

Points clés à retenir

Les prix du cacao et du café arabica augmentent en raison des pénuries d'approvisionnement. Les contrats à terme sur le cacao reflètent le resserrement des stocks et l'aggravation des conditions météorologiques dans des régions clés, tandis que les prix du café arabica ont augmenté de 4 %, s'apprêtant à connaître leur cinquième hausse hebdomadaire consécutive. Les analystes prévoient de nouvelles hausses, les marchés du cacao et du café étant sous la pression d'une production en baisse et d'une activité spéculative haussière.