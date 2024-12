Maroc: Préfecture de Marrakech - Lancement d'une campagne médicale axée sur la santé de la mère et de l'enfant

Commune Al Ouidane (Préfecture de Marrakech) - Une campagne médicale multidisciplinaire axée sur la santé de la mère et de l'enfant en milieu rural a été lancée, samedi, à la commune rurale Al Ouidane relevant de la Préfecture de Marrakech.

Organisée par le Comité provincial du développement humain (CPDH) de Marrakech, en partenariat avec la Direction régionale et la Délégation provinciale de la santé et de la protection sociale et le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI, cette campagne, qui comprend 13 étapes au total, sillonnera différentes communes rurales relevant de la préfecture de Marrakech.

La première caravane médicale multidisciplinaire s'inscrivant dans le cadre de cette campagne a été organisée au Centre de la santé rurale "Chouiter" dans la commune Al Ouidane (Préfecture de Marrakech), sous le thème "La santé, facteur déterminant du développement durable".

Près de 800 enfants et mères, issus de cette commune rurale et des communes voisines, ont bénéficié dans le cadre de cette caravane, de consultations de médecins généralistes et spécialisées, en plus d'analyses sanguines, de radios et d'échographies et de distribution de médicaments à titre gracieux.

Dans une déclaration à la presse, le chef de la Division de l'action sociale (DAS) à la Wilaya de la région de Marrakech-Safi, Anouar Dbira Tlemsani, a indiqué que ces caravanes médicales, qui sillonneront différentes communes relevant de la préfecture de Marrakech, s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dont le programme 4 de la phase III relatif à l'"Impulsion du capital humain des générations montantes", et l'axe relatif à la santé maternelle et infantile, qui entend contribuer à améliorer l'accès aux soins pour la mère et l'enfant, et à faire évoluer les comportements des populations dans le but de réduire les décès évitables.

Dans une déclaration similaire, le chef du Service du Réseau des Etablissements de Santé (SRES) de Marrakech, Abderrahim Idmoussa, a souligné que cette caravane est le fruit d'un partenariat liant plusieurs parties, dont le CPDH, le CHU Mohammed VI, l'association Soutien des initiatives de développement et la commune Al Ouidane, indiquant que des moyens logistiques importants ont été mobilisés, dont des unités mobiles dotées notamment d'échographe et mammographie, en plus d'une unité dédiée à la médecine dentaire et une autre à l'ophtalmologie.

Et de préciser que cette caravane vise à promouvoir la santé des mères et des enfants, ainsi que de promouvoir la santé reproductive, et renforcer l'aspect préventif et thérapeutique, notamment pour les femmes enceintes et les enfants.

La phase III de l'INDH, lancée en septembre 2018, porte sur plusieurs axes à savoir "le rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base", "l'accompagnement des personnes en situation de précarité", "l'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" et "l'impulsion du capital humain des générations montantes."