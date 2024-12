Ethiopie: Une unité forte dans la diversité

Addis Abeba — La Journée des nations, des nationalités et des peuples d'Éthiopie, est célébrée chaque année le 8 décembre.

Avec plus de 80 nationalités uniques, chacune possédant ses propres langues, traditions et coutumes, l'Éthiopie est l'un des pays les plus diversifiés d'Afrique. Cette célébration a été instituée conformément à la Constitution éthiopienne de 1995, qui reconnaît les droits des différentes nations et nationalités du pays.

L'essence de la Journée des nations, des nationalités et des peuples réside dans la promotion de l'unité tout en honorant les héritages distincts de chaque groupe. Elle sert de plate-forme de dialogue et de respect mutuel, nourrissant un sentiment d'appartenance et de fierté nationale parmi toutes les communautés.

Les festivités comprennent généralement des spectacles culturels dynamiques, de la musique traditionnelle et de la danse qui reflètent le riche patrimoine historique et culturel des Éthiopiens. Les participants pourront profiter des stands de nourriture proposant des spécialités régionales, ainsi que des expositions présentant l'artisanat local et les expressions artistiques.

De plus, des initiatives éducatives font également partie de la célébration pour améliorer la compréhension de l'histoire, de la culture et des contributions des diverses populations éthiopiennes. La Journée des Nations, des Nationalités et des Peuples d'Éthiopie souligne l'importance de l'inclusion, célébrant le rôle vital que joue chaque communauté dans le développement et l'identité de la nation.

La 19e Journée des Nations, des Nationalités et des Peuples est célébrée dans la ville d'Arba Minch, dans l'État régional du sud de l'Éthiopie. L'événement de cette année est célébré sous le thème « Consensus national pour l'unité multinationale », en présence du Premier ministre Abiy Ahmed, d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement, de représentants des différentes nations et nationalités d'Éthiopie et d'invités.