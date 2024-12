Afrique: Le partenariat avec l'Afrique du Sud génère des avantages mutuels

Luanda — La coopération entre l'Angola et l'Afrique du Sud dans les domaines politique, diplomatique, commercial, d'investissement, de sécurité et d'infrastructure génère des bénéfices mutuels, a estimé samedi l'ambassadeur d'Angola dans ce pays, Rui Orlando Xavier.

Selon le diplomate angolais, dans une interview accordée à l'Angop, dans le cadre des relations de coopération entre les deux pays, le partenariat a généré des bénéfices mutuels, contribuant au développement socio-économique des deux pays.

Il a indiqué qu'au niveau multilatéral, l'Angola et l'Afrique du Sud cherchent à coordonner leurs positions dans les forums nationaux et internationaux, en vue de renforcer leurs voix et leur influence sur la scène mondiale.

Pour Rui Xavier, l'action commune est fondamentale pour promouvoir un agenda partagé de développement, de stabilité et de résolution des conflits dans la région.

Selon lui, les relations entre les deux pays se consolident de plus en plus, comme en témoignent les visites effectuées par le président Cyril Ramaphosa en Angola, en août, et la prochaine visite que le président João Lourenço pourrait effectuer en Afrique du Sud, plus tard cette année.

Concernant les revenus entre les deux pays, il a indiqué que de janvier à septembre de cette année, la valeur était de 788 092 779,64 dollars américains.

Selon le diplomate, l'Angola et l'Afrique du Sud cherchent à intensifier les échanges commerciaux et les investissements mutuels, la nation de Mandela étant l'un des plus grands partenaires commerciaux de l'Angola dans la région, avec des intérêts dans des secteurs tels que les mines, l'électricité, les infrastructures et l'agriculture.

Le partenariat remonte au soutien apporté par le MPLA (au pouvoir en Angola) à l'ANC (au pouvoir en Afrique du Sud), dans la lutte contre l'apartheid.

Ces dernières années, les gouvernements ont actualisé leurs engagements bilatéraux pour relever les défis économiques et promouvoir les réformes dans les deux pays.

Ces domaines démontrent que les relations entre les deux pays vont au-delà des aspects économiques et cherchent également à consolider les liens historiques et régionaux qui favorisent le développement durable et la stabilité politique, pour le bien-être de leurs peuples et nations respectifs.