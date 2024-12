Angola: L'Associação Paz e Fraternidade remporte le « Prix Manuel António da Mota »

Luanda — L'Associação e Fraternidade de Angola (ASPAFRA), de la province de Luanda, a été samedi lauréate de la 2ème édition du Prix Manuel António da Mota - Une vie en Angola, empochant 50 mille dollars.

La cérémonie, présidée par la Première dame de la République, Ana Dias Lourenço, a distingué en deuxième et troisième positions les organisations « Mwana Pwo », de la province de Lunda-Sul, et l'Associação Caridade e Solidariedade com os Povos (CASP), qui opèrent à Benguela et Uíge. La deuxième place a été primée d'une valeur de 25 000 USD, tandis que le troisième a reçu 15 000 USD.

Concernant cette cérémonie, le président du conseil d'administration de Moto-Engil, Manuel Mota, a déclaré que l'initiative renforce l'essence de la mission de l'entreprise de soutenir et promouvoir des projets qui impactent, de manière durable, la vie des communautés.

Il a affirmé que ce prix est une extension naturelle de la matrice de responsabilité sociale et de principes du fondateur, qui consiste à considérer l'Angola comme un lieu d'histoires, de défis et d'opportunités.

« Depuis près de huit décennies, nous sommes témoins de la force de sa population. Aujourd'hui, nous reconnaissons le rôle important des organisations de la société civile, qui travaillent sans relâche pour améliorer les conditions de vie, l'éducation, la santé et l'inclusion sociale et professionnelle dans les communautés », a-t-il reconnu.

Dans cette édition, a-t-il poursuivi, l'objectif continue d'être la promotion et la reconnaissance des institutions qui, au quotidien, placent le bien-être collectif au-dessus de leurs propres intérêts, contribuant ainsi à la cohésion sociale et au développement durable.

Fondée en 2016, à Luanda, l'association lauréate, ASPAFRA, est une institution qui lutte contre l'exclusion sociale, favorise l'accès à l'éducation et à la santé, avec une présence dans la communauté au profit des enfants, des jeunes et des familles en situation de vulnérabilité.

Mwana Pwo a été créée en 2017, à Saurimo, Lunda Sul. C'est une organisation qui promeut les droits des jeunes femmes et des adolescentes, en mettant l'accent sur l'égalité des sexes, la santé reproductive et l'éducation. Son intervention renforce les communautés locales, favorisant l'inclusion et le leadership des jeunes.

Associação Caridade e Solidariedade com os Povos (CASP), créée en 2017, dont le siège est à Benguela et les opérations à Uíge, se consacre à l'inclusion sociale et éducative des enfants et des jeunes en situation de vulnérabilité. L'organisation a un impact direct sur la formation technique et le renforcement des infrastructures éducatives.

Créé en 2021, le Prix Manuel António da Mota - Uma vida em Angola, promu par la Fondation « Manuel António da Mota », vise à reconnaître, distinguer et soutenir les institutions de solidarité sociale, en tenant compte de leur impact significatif sur les communautés angolaises, couvrant des domaines fondamentaux tels que l'éducation, la santé, l'inclusion sociale, la culture, l'environnement et l'amélioration des conditions socio-économiques.