Soudan: La Russie et l'Iran confirment la solidité de leurs relations avec le pays

Port Soudan — L'ambassadeur de Russie au Soudan, Andrei Michel Nofal, a souligné la force des relations entre le Soudan et la Russie, indiquant la disposition de son pays à soutenir le Soudan dans divers domaines jusqu'à ce qu'il surmonte les conditions qu'il traverse actuellement.

C'était lors d'un forum pour les hommes d'affaires russes et iraniens, organisé samedi soir par l'homme d'affaires et leader du Mouvement pour la Justice et l'Egalité (MJE), Al-Sadiq Qasmessyed à Port-Soudan. De son côté, l'ambassadeur iranien au Soudan, Hassan Shah, a salué le retour des relations entre les deux pays après des années d'interruption, soulignant que l'Iran se tient aux côtés du peuple soudanais.

Le conseiller politique du chef du MJE, le ministre de la Santé et de la Protection sociale du gouvernement régional du Darfour, Babiker Hamdeen, dans son discours au forum, a salué les positions de la Russie et de l'Iran à l'égard du Soudan à la lumière de la conspiration qui ciblait le citoyen et l'infrastructure.