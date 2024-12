Soudan: Le 10 décembre 2024 date de début du remplacement de la monnaie

Port Soudan — Le Comité Suprême pour le Changement et le Remplacement de la Monnaie, dirigé par le membre du Conseil Souverain de Transition - CST, le commandant en chef adjoint, le Lit-Gen Jaber Ibrahim Jaber a annoncé le 10 décembre comme date du début du processus de remplacement de la monnaie dans plusieurs États du Soudan, et cela durera deux semaines.

Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, Khaled Al-eaysir a expliqué dans un communiqué de presse que le comité était assuré de l'achèvement de toutes les dispositions techniques et sécuritaires et des préparatifs pour entamer le processus le 10 Décembre et se poursuivra jusqu'au 23 dans les États de la Mer Rouge, Kassala, Gedaref, le Nil , le Nord et la région du Nil Bleu.

Al-eaysir a souligné que cette décision importante est dans l'intérêt du Soudan, en protégeant l'économie nationale et en luttant contre les opérations criminelles qui ont eu lieu au cours de la dernière période.

Son Excellence a expliqué que le remplacement se fera par le biais de dépôts bancaires sur des comptes bancaires, exhortant les citoyens à ouvrir des comptes bancaires dans les succursales à proximité, indiquant que les banques faciliteront les procédures et les exigences d'ouverture de comptes et de réception des dépôts des clients.

Le ministre de la Culture et de l'Information a déclaré que les transferts financiers d'un compte à un autre ou les transactions électroniques via des opérations de paiement électronique se dérouleront conformément à ce qui est réglementé par les publications de la Banque du Soudan, et que le transfert via les guichets bancaires entre les comptes sera sans plafond, et le citoyen peut transférer n'importe quel montant d'un compte à un autre.