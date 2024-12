Gabon: 'Qu'on me sorte des preuves de ce que j'ai fait pour salir le nom de Léon Mba, à travers sa fille que je suis'

Plusieurs personnalités de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) ont été suspendues de leurs fonctions, ce vendredi 6 décembre 2024. Il s'agit d'Audrey Christine Chambrier Voua, Directrice générale, de Brigitte Anguilet Mba, Présidente du Conseil d'Administration (PCA) et bien d'autres cadres. Dans un audio devenu viral, la PCA balaie du revers de la main, toutes les accusations faites à son égard et demande aux ministres des Affaires sociale et celui de la Santé, d'apporter les preuves de ces accusations.

Elle dit ne pas se reconnaitre dans cette suspension dont elle fait l'objet. Elle le fait savoir dans un audio devenu viral à travers les réseaux sociaux. Brigitte Anguilet Mba, Présidente du Conseil d'Administration, affirme n'avoir rien volé et que son nom et son image ont été salis. "Je n'ai rien volé et on salit mon nom et la ministre des Affaires sociales le sait très bien. Et le ministre de la Santé qui est de mèche avec elle aussi." affirmera t-elle en colère.

Toujours en colère et presqu'en larme, Brigitte Anguilet Mba dit ne pas comprendre la raison de la présence du ministre de la Santé en salle de réunion. "Il était là avec elle pour nous dire que que nous étions suspendus. Il a assisté à cette humiliation publique, filmée par les médias. J'ai été prise en gros plan, en gros plan. Je n'ai même pas volé un centime de la République gabonaise depuis que je travaille et voilà que mon nom est associé. Ils savent très bien ce qui s'est passé.." lâche t-elle indignée.

"La fille Chambrier était au B2. Ils savent très bien ce qui s'est passé et ils ont toutes les preuves. comment le ministre peut se permettre de mettre mon nom là dedans. C'est un règlement de compte sur ma personne ? poursuivra t-elle tout en s'interrogeant.

Elle insiste et persiste ne pas être d'accord qu'on salisse son nom. "Qu'on me sorte des preuves du vol ou du détournement que j'ai commis. Qu'on me sorte des preuves de ce que j'ai fait pour salir le nom de Léon Mba, à travers sa fille que je suis. Je ne suis pas d'accord...Que les ministres des Affaires sociale et de la Santé sortent les preuves" reclame t-elle.

La Présidente du Conseil d'Administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) qui a été suspendue de ses fonctions, souhaite que justice soit faite. Brigitte Anguilet Mba voudrait que le président de la transition, Brice Clotaire Oligui, se saisisse du dossier afin que son honneur et sa dignité soient restaurés.