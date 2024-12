Afrique: L' AS FAR et les Sundowns se partagent les points, les Yanga chutent de nouveau

L'AS FAR a fait preuve de combativité et de résilience samedi soir en remontant d'un but pour obtenir un match nul 1-1 contre les Mamelodi Sundowns, lors d'un match du Groupe B joué au Stade Ben Ahmed El Abd à El Jadida.

Un but en seconde période d'Iqraam Rayners à la 66e minute a été annulé par la frappe de Mohammed Hrimat à la 74e minute, permettant aux hôtes de décrocher un point précieux. Ce résultat les maintient en tête du groupe, devant les Sundowns, deuxièmes.

Le match a été un véritable combat en deux temps à El Jadida, les hôtes prenant rapidement le contrôle du jeu, tandis que Sundowns absorbait la majorité de la pression durant la première mi-temps.

Les anciens champions étaient désespérés de repartir avec un bon résultat après leur décevant match nul 0-0 contre Maniema. Ils cherchaient à prendre l'avantage rapidement, mais l'approche agressive des Marocains les a forcés à se replier et à contenir leurs adversaires.

Au retour des vestiaires, après une première période difficile pour les visiteurs, c'est le buteur de Sundowns, Iqraam Rayners, qui a ouvert le score pour les Sud-Africains d'une superbe volée suite à une passe millimétrée de Ronwen Williams, l'attaquant concluant d'une belle manière.

L'avantage des Sundowns n'a duré que quelques minutes, car une mauvaise appréciation du ballon par Williams sur un centre de Youssef Fahli a permis à Hrimat de conclure sereinement dans un but vide, rétablissant ainsi l'égalité.

Avec les deux équipes ayant inscrit leur premier but, la rencontre est devenue ouverte, chacune des formations cherchant à prendre l'ascendant, mais une défense disciplinée des deux côtés a permis de maintenir le score et de préserver leur position dans le groupe B.

Dans le même temps, dans le groupe A, Young Africans a subi une deuxième défaite consécutive après une défaite 2-0 contre MC Alger au Stade du 5 Juillet 1962 à Alger. Cette deuxième défaite suit une première défaite à domicile contre Al-Hilal, où ils avaient également perdu sur le même score. Ils restent ainsi en bas du groupe.

Ayoub Abdellaoui a ouvert le score pour MC Alger juste après l'heure de jeu, suite à une première mi-temps sans but. Soufiane Bayazid a enfoncé le clou en inscrivant un second but en temps additionnel, offrant ainsi la victoire aux hôtes dans un résultat qui leur permet de prendre momentanément la tête du groupe, en attendant le match entre Al Hilal et Mazembe dimanche soir.