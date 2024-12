Algérie: APN - Réunion de coordination pour renforcer la coopération institutionnelle entre les pouvoirs législatif et exécutif

ALGER — Les présidents et représentants des groupes parlementaires à l'Assemblée populaire nationale (APN), ont tenu, dimanche, une réunion de coordination, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Kaouter Krikou, en vue de renforcer la coopération institutionnelle entre les pouvoirs législatif et exécutif, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

La réunion a évoqué l'importance de renforcer la solidarité institutionnelle et l'action commune, afin de répondre aux aspirations du peuple algérien et d'améliorer le niveau de la performance parlementaire. A cet égard, les participants à la réunion ont souligné la nécessité de traiter certaines problématiques pressantes auxquelles est confrontée l'action parlementaire, à l'instar "des réponses ministérielles tardives aux questions, écrites ou orales, des députés, et l'absence de certains ministres aux séances consacrées à leurs secteurs".

Dans le même sillage, les participants ont insisté sur "la nécessité de mettre en place des mécanismes garantissant des réponses rapides et avec une plus grande efficacité, aux questions des députés, insistant sur l'importance pour les ministres d'assister personnellement aux séances d'examen des amendements des projets de lois".

A cette occasion, ils ont souligné "le besoin de favoriser le rapprochement entre les élus et les administrateurs", notamment en cette période actuelle qui exige la participation collective à la mise en oeuvre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Ils sont également convenues de l'importance de tenir des rencontres périodiques pour l'évaluation et le développement de l'action commune, affirmant que le Parlement est "un pilier essentiel dans l'édification d'une Algérie nouvelle victorieuse, prospère et capable de faire face aux défis régionaux et internationaux".

De son côté, Mme Krikou a présenté ses remerciements au président de l'APN pour son soutien à ces rencontres, réitérant l'engagement du ministère à poursuivre la coordination avec le Parlement et à œuvrer à remédier aux lacunes.

Dans ce cadre, la ministre a souligné l'importance de renforcer la coopération entre les deux chambres du Parlement et le ministère, proposant d'intensifier les programmes de formation, en collaboration avec les différents secteurs ministériels, en vue d'améliorer la performance institutionnelle.

Ont pris part à la réunion, le président du groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN), Nacer Bettiche, le représentant du groupe parlementaire des Indépendants, Djamel Ouzaghla, le président du groupe parlementaire du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Ahmed Sadouk, le représentant du groupe parlementaire du Rassemblement national démocratique (RND), Zenani Boudjemaâ, le président du groupe parlementaire du Front El Moustakbal, Fateh Boutbig, ainsi que le représentant du groupe parlementaire du Mouvement El-Bina, Allel Bouteldja, a ajouté la même source.