Algérie: Afrique du Sud - Traduire les relations privilégiées en partenariat économique solide

ALGER — L'Algérie et l'Afrique du Sud ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer à traduire les relations privilégiées et l'amitié solide qui les unissent en partenariat économique solide et durable, lit-on dans le Communiqué commun qui a sanctionné la visite d'Etat du président de la République d'Afrique du Sud, M. Cyril Ramaphosa, en Algérie et la 7e session de la Haute Commission bilatérale de coopération entre l'Algérie et l'Afrique du Sud.

Cette visite a reflété "les liens historiques profonds entre les deux pays, enracinés dans leur lutte commune pour la liberté et la justice", ainsi que "l'importance stratégique du partenariat entre l'Algérie et l'Afrique du Sud".

Le Communiqué est revenu sur "le discours historique prononcé par le président Ramaphosa lors de la session extraordinaire du Parlement réuni en ses deux Chambres", durant lequel il a mis l'accent sur "l'héritage historique commun, la solidarité inébranlable et la coopération stratégique entre l'Algérie et l'Afrique du Sud", tout en définissant une vision commune pour faire avancer la transformation socioéconomique en Afrique, ainsi que la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA)".

Il a, en outre, affirmé "l'attachement constant des deux présidents aux principes de liberté et de solidarité, et leur détermination à poursuivre leurs efforts pour la décolonisation totale de l'Afrique entière".

Selon le communiqué, le président de la République a félicité son frère, le Président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, lors des élections organisées en mai 2024, saluant la confiance placée par le peuple sud-africain en sa personne.

Dans le même sillage, "le Président Ramaphosa a exprimé ses meilleurs vœux au peuple algérien à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er novembre, saluant son "rôle fondamental en tant que source d'inspiration pour les mouvements de libération en Afrique et dans le monde entier".

Le président de la République d'Afrique du Sud a également félicité le président de la République pour "sa réélection pour un second mandat, le 7 septembre 2024, se disant convaincu de la vision du président de la République pour booster le processus de développement en Algérie et renforcer les relations bilatérales".

Le communiqué commun a abordé la teneur des discussions entre les deux présidents, qui "ont salué l'amitié solide et la coopération étroite entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, sous-tendues par leurs valeurs communes et leurs aspirations mutuelles", soulignant la nécessité de "traduire ces relations privilégiées en partenariat économique solide et durable".

Le document a, en outre, évoqué "les rapports détaillés soumis par les comités sectoriels à la Haute commission bilatérale de coopération sur l'état de coopération entre les deux pays, dans lesquels ils ont mis en lumière l'importance de prioriser les domaines clés comme l'économie et le commerce, l'énergie et les mines, l'agriculture, l'industrie mécanique, l'enseignement et la technologie, la défense et la sécurité, les technologies spatiales, les infrastructures, les communications et les technologies numériques, la santé, l'éducation, les échanges entre les peuples, ainsi que la coopération dans les domaines des affaires sociales, de la culture et du patrimoine".

Dans ce contexte, "les présidents des deux pays ont mis en avant le progrès important réalisé dans les domaines de la coopération bilatérale depuis la tenue de la 6e session de la Haute commission bilatérale de coopération algéro-sud africaine, en 2015, et sont convenus de la nécessité d'élaborer un plan d'action avec des délais précis, en vue d'atteindre les objectifs fixés en matière de coopération, en prévision de la prochaine session de de la Haute commission", ajoute le communiqué.

Les deux présidents ont également insisté sur "la coopération économique en tant que pilier fondamental des relations bilatérales, notamment en matière de promotion de l'investissement et de renforcement des échanges commerciaux, à travers la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)".

A cet égard, les deux présidents ont "salué la création d'un conseil d'affaires conjoint et encouragé le secteur privé des deux pays à tirer profit des opportunités offertes".

Dans cette optique, et conscients de l'importance stratégique des relations entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, les présidents des deux pays "ont décidé de hisser le niveau de leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique, à travers la signature d'une Déclaration de partenariat stratégique".

A cette occasion, "les deux présidents ont coprésidé la cérémonie de signature de mémorandums d'entente et d'un protocole de coopération dans les domaines de la coopération juridique et judiciaire, de la coopération économique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, des sciences et des techniques spatiales, et de la recherche agronomique.

Les deux présidents ont également salué "le progrès réalisé en vue du parachèvement de l'étude finale de sept (07) mémorandums d'entente et de programmes exécutifs couvrant plusieurs secteurs, à l'instar du tourisme, des affaires sociales, des archives, des ressources en eau, des finances, de la poste et des télécommunications, qui seront signés après la finalisation par la partie sud-africaine des formalités internes y afférentes", ajoute le communiqué.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a saisi l'occasion pour féliciter l'Afrique du Sud qui assure la présidence du G20, se disant convaincu que le président Ramaphosa "plaidera, durant sa présidence de cet important forum économique international, pour les intérêts africains".

"Le président Ramaphosa a adressé une invitation au président de la République pour effectuer une visite d'Etat en Afrique du Sud et co-présider les travaux de la 8e session de la Haute-Commission bilatérale de coopération, prévue en 2025 à Pretoria", souligne le communiqué.

Le président Ramaphosa a également exprimé sa satisfaction "des entretiens fructueux qu'il a eus lors de sa visite, réaffirmant son engagement à consolider et à pérenniser le partenariat stratégique entre les deux pays frères", lit-on dans le communiqué commun.