Tunisie: Ligue 2 - 8E journée - La bonne affaire de Mégrine Sport

Korba accuse le coup. Le CSHL s'effondre.

Un périlleux déplacement attendait le CS Korba à Oued Ellil hier où l'ASOE devait tout faire pour freiner les ardeurs du désormais ex-leader en vue de ne plus flirter avec la zone rouge. Au final, Korba laisse filer la pole position, alors que l'ASOE prend un point. Passons au derby des banlieusards maintenant. A la réception de l'ES Radès, club à la traîne, Mégrine a vite fait de plier l'affaire avec des buts de Yassine Zomita et Mohamed Ali Ouerfelli en première mi-temps.

Dans le même temps, Jendouba, qui croisait un outsider situé dans son rétroviseur, à savoir l'EMM, a accusé le coup, ne prenant qu'un point. L'AS Marsa, à son tour, a subi la loi de l'AS Ariana. Les banlieusards du nord s'enfoncent, alors que les Arianais montent en régime et en grade.

Au Sahel à présent, Kalâa Sport a été piégée dans son fief par le Sporting Moknine. Encore un derby, mais au Sahel cette fois-ci. En déplacement chez le CS Msaken, l'Espoir d'Hammam-Sousse a quasiment joué tout le match en supériorité numérique suite à l'expulsion d'Ali Sboui dès la 5' de jeu. Pourtant, Msaken va tenir, mais va ensuite flancher vers l'heure de jeu après un but de Tahar Hamouda. Match haletant cependant avec un score de 2-2 au final. Enfin, le SAMB, qui recevait le CSHL, club qui accusait jusque-là un retard à l'allumage, a enfoncé un peu plus les Verts.

Ce faisant, après le déroulé des sept rencontres du groupe A hier, cet après-midi, six matchs du groupe B nous sont proposés. Leader de poule avec une seule longueur d'avance sur le dauphin aghlabide, l'ASK reçoit l'ESJ, des insulaires de Djerba Midoun qui stagnent dans les méandres du classement et qui pourraient s'enfoncer davantage en cas d'échec à Kasserine. Pas évident donc pour l'ESJ qui croisera un premier de cordée qui compte sur ce match pour du moins tenir à distance la JSK et la garder dans le rétroviseur.

Les Aghlabides, justement, reçoivent Bouhajla et entendent faire coup double, si bien entendu ils bénéficient d'un destin favorable, c'est-à-dire gagner et compter sur la résistance des insulaires de Djerba face au leader. Ce n'est pas gagné, mais en football, rien n'est gravé dans le marbre. Dans le groupe B toujours, au sommet du tableau, l'autre club insulaire, l'OCK, croisera à Kerkennah un Sfax RS qui alterne le bon et le moins bon jusque-là. Au pied du podium à présent, trois clubs sont sur la même ligne, soit l'OSB, Agareb et Jelma.

Et si Agareb aura fort à faire face à Redaief, une équipe inconstante mais capable de tirer son épingle du jeu tantôt, à Sidi Bouzid, l'explication entre l'OSB et Jelma promet une belle empoignade avec deux outsiders qui s'accrochent jusque-là. Enfin, le format entre la Stayda et le Croissant Chebbien n'aura rien d'un sommet, vu le classement des deux équipes.

Résultats :

Groupe A :

AS Oued Ellil-CS Korba (0-0)

Mégrine Sport-ES Radès (2-0)

EM Mahdia-Jendouba Sport (1-1)

AS Ariana-AS Marsa (2-1)

Kalaa Sport-SC Moknine (1-2)

CSMsaken-ESH.Sousse (2-2)

SA M.Bourguiba-CSH.Lif (2-0)

Groupe B :

PSS.Eddaier-ESR.Tataouine (1-0)