Tunisie: Médenine - Pourvu que ça dure

Dans son travail, le gouverneur de Médenine, Walid Taboubi, préfère être sur le terrain, avons-nous remarqué. C'est la raison pour laquelle presque tous les jours, il se déplace d'une délégation à l'autre pour être sur les lieux.

Cela lui permet de constater de visu la situation générale de la ville, le fonctionnement des services publics et contrôler la réalisation de certains travaux ainsi que l'avancement des projets programmés depuis quelque temps.

Le travail municipal, les campagnes de propreté, l'entretien de l'environnement et l'approvisionnement des souks en marchandises sont également au menu de chaque visite. Il lui arrive parfois, quand il le faut, d'adresser des remarques aux autorités locales et de réagir fermement envers une anomalie. On peut dire ainsi que la situation va dans le bon sens, d'après les citoyens. «La qualité de prestation du personnel dans les administrations publiques s'est améliorée. Plus d'absence et de retard non justifiés. Les fonctionnaires et les employés sont de plus en plus accueillants. Les engins lourds sont visibles sur les routes et les endroits qui méritent d'être aménagés», ont-ils avoué.