Tunisie: Ligne d'or - Des entreprises tunisiennes sur la bonne voie

La 11e édition des « HR Awards Hredd », organisée le 29 novembre à Tunis par l'Arforghe dans le cadre de l'Initiative for Global Solidarity (IGS), permet de dire sans rougir qu'une convergence entre droits humains et durabilité et pratiques responsables est en train de façonner l'avenir de l'entreprise tunisienne. La cérémonie a récompensé plusieurs entreprises qui, à travers leurs pratiques, montrent une capacité avérée à s'aligner sur des standards internationaux. Ces distinctions ne sont pas uniquement des trophées : elles représentent une consécration des efforts continus pour intégrer des pratiques éthiques dans la gestion des ressources humaines et les chaînes d'approvisionnement.

Les projets primés démontrent une volonté de réconcilier compétitivité économique et impact positif. « Coficab », par exemple, a su s'imposer par son approche novatrice en matière de bien-être au travail, tout en renforçant sa position dans une industrie hautement compétitive. Et l'investissement consenti par cette entreprise, qui fait la fierté de l'industrie tunisienne, est conséquent dans ce domaine.

En 2024, l'entreprise a obtenu la certification « Top Employer 2024 » dans six pays, une reconnaissance attribuée par le « Top Employers Institute » pour saluer les bonnes pratiques en gestion des ressources humaines. Les sites de Tunisie et du Maroc ont été recertifiés cette année, tandis que les implantations au Portugal, en Serbie, en Roumanie et en Chine ont été certifiées pour la première fois. Une consécration qui s'ajoute aux certifications « Great Place to Work » obtenues depuis 2019, par ses sites au Mexique, au Honduras et aux États-Unis.

Pour les entreprises tunisiennes, le message est clair : investir dans les droits humains et la durabilité n'est pas seulement une obligation morale, c'est une opportunité de différenciation et de croissance durable. Dans un monde où les chaînes d'approvisionnement sont sous la loupe, l'exemplarité tunisienne pourrait bien devenir une référence pour les années à venir.

En fait, les « HR Awards » traduisent un changement de paradigme en cours de maturité chez les entreprises tunisiennes.

A noter que les « HR Awards », lancés en 2013, s'inscrivent dans cette tradition en récompensant des initiatives qui mettent l'humain au coeur de la stratégie.