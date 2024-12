Tunisie: Capital confiance

La création d'entreprises est un enjeu de taille pour une économie qui se veut dynamique, prospère et attractive. Maintenant que la Tunisie a retrouvé sa stabilité politique après une décennie de chaos, de corruption et de tiraillements politiques, il est temps de se pencher sur les vraies priorités de la nation, à savoir la création d'emplois, la lutte contre la précarité, la marginalisation et toutes les formes d'exclusion. Pour ce faire, l'Etat a déjà enclenché le processus d'amélioration du climat des affaires et de le rendre plus favorable à la création d'entreprises et à l'impulsion de l'investissement. Car l'investissement est le seul garant de la création d'emplois et de richesses.

Un objectif majeur que tous les acteurs concernés sont tenus de concrétiser. Hommes d'affaires, investisseurs et gouvernement sont aujourd'hui appelés à travailler ensemble pour relever ce défi et gagner la guerre de libération nationale que mène actuellement la Tunisie sous l'impulsion permanente du Chef de l'Etat, Kaïs Saïed. Une guerre sans merci contre la corruption, la malversation mais aussi contre toute forme d'emploi précaire. La lutte contre la corruption est un moyen très efficace à même de booster l'investissement et de rassurer les entreprises quant à la capacité de l'Etat à les protéger et à les soutenir. C'est une nouvelle Tunisie qui est en train de voir le jour où tous les Tunisiens, chefs d'entreprise et employés, auront droit à une vie digne.

Dans ce sens, il semble que le mot d'ordre au sein du gouvernement ait été donné, à savoir l'incitation à l'investissement et la création d'entreprises à travers l'instauration d'un climat des affaires à la hauteur des attentes des différents acteurs économiques. Ainsi, inaugurant la 38e édition des Journées de l'entreprise, organisées sous le haut patronage du Président de la République, Kaïs Saïed, sur le thème «L'entreprise et les grands changements : adaptation et opportunités», le Chef du gouvernement a présenté les grands chantiers sur lesquels travaille actuellement le gouvernement pour améliorer le climat des affaires, booster l'investissement et encourager l'initiative privée.

A cette occasion, Maddouri a adressé un message rassurant visant à restaurer la confiance des entreprises. Une confiance nourrie par une grande volonté affichée au plus haut sommet de l'Etat visant essentiellement à raviver la flamme patriotique en tous les acteurs économiques du pays et les inciter à jouer pleinement leur rôle dans l'édification de la Tunisie nouvelle.