Tunisie: Tourisme saharie - L'autre pays à explorer

Lorsque le tourisme devient plus durable, il peut créer de l'emploi et de la richesse tout en évitant les situations où les communautés locales sont exploitées, déplacées ou ont l'impression que leur culture est affectée négativement. Ainsi, et tout en ayant un impact positif sur les communautés et les écosystèmes et en maximisant la préservation des ressources naturelles et culturelles pour les générations futures, certains produits et expériences de tourisme durable visent à garantir que le tourisme profite à la fois aux destinations, aux communautés locales et aux voyageurs tout en préservant le patrimoine naturel et culturel.

Les régions du sud tunisien, notamment Tozeur, Tataouine et Douz-Kébili, sont devenues des pôles de développement touristique durable. Ces pôles intègrent des pratiques respectueuses de l'environnement tout en préservant le patrimoine culturel et naturel de la région. Dans cette partie aride mais époustouflante du pays, une vague de petites et moyennes entreprises (PME) a émergé, créant des expériences uniques et participatives pour les visiteurs tunisiens ainsi que pour les voyageurs internationaux. A travers sa programmation, «Usaid Visit Tunisia» est fière de soutenir certaines de ces expériences émergentes et de contribuer à l'obtention de moyens de subsistance durables.

Pour un changement positif

L'activité «Visit Tunisia» de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (Usaid) s'aligne sur la définition du tourisme durable de l'Organisation mondiale du tourisme et le considère comme «un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, de l'industrie, de l'environnement et des communautés d'accueil». Soulignant l'importance du tourisme durable dans la création d'emplois, la préservation de la culture locale et la stimulation de la croissance économique, ce même projet s'aligne sur des cadres internationaux tels que les Objectifs de développement durable (ODD).

En assurant un impact minimal sur les communautés et les écosystèmes et en maximisant la préservation des ressources naturelles et culturelles pour les générations futures, les produits et expériences de tourisme durable visent à créer un impact positif et durable à la fois sur les voyageurs et les communautés. « Usaid Visit Tunisia » a pour mission de soutenir les entreprises tunisiennes dans la création d'expériences touristiques significatives qui intègrent des pratiques responsables, la conservation de l'environnement et le développement socioéconomique, tout en assurant le bien-être des communautés et la préservation des ressources naturelles.

L'éco hébergement en plein essor et expériences inspirantes

Un exemple notable du développement du tourisme durable est l'essor des éco-hébergements, privilégiant l'architecture ancestrale. Des hébergements tels que le Domaine «Oued El Khil» et «Au trait d'union Tijma» offrent un séjour confortable mais respectueux de l'environnement. Les hôtes peuvent profiter de la splendeur des environs, tout en sachant que leur séjour a un impact minimal sur l'environnement.

«Dans une douce vallée, le Domaine Oued El Khil est un hôtel fondé sur les principes de la permaculture et de l'architecture des ruches persanes, construit par Radhouane Tiss, un enseignant à la retraite. Dans les jardins féconds de Radhouane, on trouve des poivrons, des melons, du basilic marocain violet, des aloès et de la sauge, plantés pour se nourrir et s'ombrager les uns les autres. Les colibris, les colombes, les pies-grièches et la mante religieuse témoignent de sa philosophie. Le jardin fournit la table, les ruches sont faites d'argile locale et aucun produit chimique n'est utilisé.

Le résultat est la tranquillité et la biodiversité. Au crépuscule, la paix et le parfum du jasmin s'élèvent comme des prières», écrit Horatio Claire dans l'article «High and dry : exploring Tunisia's Dahar mountains» du Financial Times publié le 25 novembre 2023. Le Domaine Oued El Khil promet à ses visiteurs l'expérience d'une vie durable dans le sud aride de la Tunisie. Pour les amoureux de la nature qui souhaitent vivre une expérience immersive, écologique et de type agricole, cette maison d'hôtes montre aux visiteurs le potentiel de la construction d'une communauté durable.

Contrairement aux options d'hébergement plus urbaines, elle offre un sentiment inégalé de paix et d'hospitalité, associé à une attention particulière portée à la protection de l'environnement. L'exploration du sud de la Tunisie est, au demeurant, devenue plus accessible et plus facile pour les voyageurs internationaux qui transitent par Paris ou qui partent de Paris. Les visiteurs peuvent désormais réserver leur vol direct de Paris-Orly à l'aéroport de Tozeur-Nefta.