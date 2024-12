Afrique: 4e édition de l'Africa Financial Industry Summit - Casablanca, capitale des puissances financières africaines

Après Lomé (Togo) en 2023, la quatrième édition 2024 de l'Africa Financial Industry Summit (AFIS) se déroulera à la « Maison blanche », Casablanca (Maroc), les 9 et 10 décembre prochains sous le thème : « Le temps des puissances financières africaines est venu ». Entre banquiers, assureurs, représentants de fintechs, opérateurs de marchés de capitaux et de mobile money, ainsi que des décideurs politiques et régulateurs venant d'Afrique et du monde entier, ce sont plus de 1000 participants des secteurs public et privé qui sont attendus cette année.

« Quand l'Afrique s'éveillera... », tout indique aujourd'hui que c'est au tour du continent, longtemps oubliée, de faire parler d'elle en prenant son destin financier en main. « Le temps des puissances financières africaines est venu ». C'est le thème de la quatrième édition de l'Africa Financial Industry Summit (AFIS) 2024 qui se tiendra cette année à Casablanca (Maroc), les 9 et 10 décembre prochains. Ainsi, le thème récurrent des crises laisse place à celui des opportunités, comme l'avait souligné en 2023, le Président Faure Niassingbé à l'occasion de la troisième édition de l'Africa Financial Industry Summit (AFIS) à Lomé (Togo).

Pendant deux jours, plus d'une trentaine de conférences, ateliers et tables rondes offriront aux leaders, fort de la position de l'Afrique qui est au deuxième rang mondial des régions à la croissance la plus rapide avec 41 pays en forte croissance en 2024, l'opportunité de contribuer activement à la reprise économique de l'Afrique et à l'amélioration de l'inclusion financière ainsi qu'à l'émergence d'une industrie des services financiers véritablement panafricaine.

Dans cette dynamique, l'AFIS, fondée par Jeune Afrique Media Group en 2021, avec le soutien de la SFI (Groupe de la Banque mondiale) se positionne aux côtés des acteurs du secteur en tant que catalyseur des ambitions communes.

Alors que les banques internationales et les assureurs mondiaux quittent l'Afrique les unes après les autres, les acteurs locaux veulent saisir cette opportunité que représente le marché africain, en dépit des défis de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et les tensions sur les marchés mondiaux. C'est-à-dire un potentiel de 1 500 milliards de dollars, sur la base des ratios de pénétration des banques, des assurances et des marchés de capitaux par rapport au PIB observés à l'échelle mondiale.

Les deux jours de conférences, de débats et de rencontres de très haut niveau seront ainsi mis à profit pour élaborer des solutions concrètes, même si le grand défi reste tout de même celui de la réduction de la perception du risque, les agences de notation internationales étant pointées du doigt. Pourtant le constat général est qu'aucune crise financière mondiale n'est née en Afrique.

Cependant, les défis majeurs sont relatifs à l'attraction des investissements institutionnels africains vers les marchés de capitaux locaux, la garantie de la libre circulation des capitaux et l'harmonisation réglementaire, la promotion des talents indispensables à la transformation numérique et l'innovation, notamment dans des domaines tels que la finance climatique et la tokénisation (un moyen pour les entreprises de protéger les données sensibles).

Autant de sujets qui alimenteront les débats de la quatrième édition de l'Africa Financial Industry Summit (AFIS).