Sénégal: Récolte d'arachide au pays - Les agriculteurs sont inquiets, l'État se veut rassurant

Les agriculteurs sénégalais sont inquiets cette année : 72 heures après le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide, les producteurs s'attendent à d'énormes pertes, en termes de chiffre d'affaires. Du côté de l'État, on se veut rassurant : les productions de la première récolte agricole du pays suffisent largement et pourront même être exportées.

La mauvaise qualité des semences distribuées par l'État, une longue absence de pluies. Voilà deux des principales raisons avancées par les paysans pour expliquer une baisse de moitié de leur chiffre d'affaires en 2024, selon leurs projections.

« Les chiffres de l'an passé, selon la Direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles (Dapsa), la production était estimée à 1,5 million de tonnes. Pour cette année, les pouvoirs publics l'ont estimée entre 700 et 800 000 tonnes qui restent d'ailleurs à confirmer. Les conséquences, pour les producteurs que nous sommes, c'est la baisse drastique de nos revenus qui s'annoncent », souligne Sidy Ba, membre du Cadre de concertation des producteurs agricoles (CCPA) et du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR).

Officiellement, pas de crainte

La Direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles n'a pas encore livré de chiffres officiels et se veut rassurante : il n'y a aucune crainte à avoir pour la campagne arachidière.

El hadj Ndane Diagne, directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos) assure que la publication des chiffres sera faite de manière transparente : « Nous avons vécu beaucoup d'années où on nous a donné des chiffres qui n'ont jamais été confirmés par les productions réelles. Pour l'année en cours, la Dapsa a travaillé sur des chiffres beaucoup plus réels. Le ministère nous confirme que ces prévisions couvrent entièrement les besoins des semences pour l'année à venir, les besoins des huileries et il y aura un extra pour éventuellement les exportateurs. »

Cette année, le gouvernement a augmenté le prix d'achat du kilo d'arachide, de 280 à 305 francs CFA.