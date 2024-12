Cote d'Ivoire: Bas-Sassandra - Le gouvernement intensifie la prévention du terrorisme

Le gouvernement ivoirien est à pied d'oeuvre pour protéger son territoire de la menace terroriste.

En effet, sous le couvert du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre (Comnat-Alpc) a organisé le 3 décembre 2024, à la salle de conférence de la préfecture de région de San Pedro, une conférence portant sur le radicalisme, le terrorisme, les violences armées, l'orpaillage illégal et les armes légères et de petit calibre.

Cette conférence visait à éclairer le corps préfectoral, le personnel administratif, les forces de défense et de sécurité, la société civile, tout comme les chefs traditionnels, de communauté et les populations sur les méthodes de radicalisation et le mode opératoire des bandes armées terroristes. Cela, en vue de les préparer et de les outiller à faire barrière à toute manoeuvre perpétrée sur le sol ivoirien à des fins terroristes.

L'action entre dans le cadre d'une vaste campagne de sensibilisation destinée à couvrir tout le district autonome du Bas-Sassandra. Elle s'étendra par la suite au reste du territoire national.

"Il s'agit de partager avec les différentes communautés vivant sur le territoire ivoirien, le mode opératoire des groupes armés terroristes qui menacent fortement la sécurité de la Côte d'Ivoire depuis ses frontières nord, notamment avec le Burkina Faso et le Mali. Nous sommes venus donner du contenu à nos parents pour que chacun, là où il se trouve, où il habite, puisse être un moyen de lutte efficace contre l'installation de ces groupes armés terroristes sur notre territoire", a déclaré Beka Alexis Roméo, chargé de communication de la Comnat-Alpc.

Selon lui, de par leur mode opératoire, les membres de ces groupes terroristes commencent généralement par s'attirer la sympathie des populations des localités qu'ils ont dans leur collimateur, avant de passer à l'acte.

"Ce sont des personnes très intelligentes qui étudient les habitudes locales quand elles arrivent. Elles agissent surtout sur la pauvreté, l'oisiveté et l'amour excessif de l'argent. En se servant de ces leviers, ces dernières parviennent à allier des ressources humaines locales à leur cause, en les radicalisant. Elles l'ont fait dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire, mais le gouvernement a toujours réussi à juguler leurs oeuvres", a poursuivi M. Beka.

C'est pourquoi, il a appelé à la vigilance et à la prudence des uns et des autres. Aussi les a-t-il exhortés à signaler auprès des autorités compétentes, la présence sur le territoire ivoirien de toute personne suspecte.