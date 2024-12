Sénégal: Planification stratégique et opérationnel - Le PUMA redéfinit ses priorités pour 2025

En perspective de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de Développement (SND), le Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires Frontaliers (PUMA) a entrepris une révision profonde de ses priorités, pour un alignement sur les axes de l'Agenda National de Transformation Vision 2050.

Cette préoccupation a été au centre d'un atelier de quatre jours, sous la direction du Coordonnateur national du PUMA, Dr Ndeye Marième Samb. La participation d'experts de différents ministères ainsi que de personnes ressources a permis de définir les grandes lignes des actions à entreprendre en 2025. Cette rencontre a mis en évidence la nécessité d'opérer une rupture dans l'approche pour accélérer la modernisation et l'intégration des zones frontalières au Sénégal.

Une rupture dans l'élaboration du PTBA 2O25

L'élaboration du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2025 marque une rupture significative dans la façon dont le PUMA entend mener ses actions. L'objectif est de se concentrer sur des cibles prioritaires, permettant ainsi une exécution rapide des actions à fort impact. Cette stratégie, qui consiste à réagir rapidement face aux besoins des populations frontalières, vise à positionner le PUMA comme un acteur pertinent de la modernisation des territoires frontaliers. À long terme, le programme aspire à devenir le catalyseur institutionnel de toutes les initiatives prévues dans les zones frontalières, mais aussi un marqueur de l'Etat dans la transformation des modes de vie des communautés au niveau des frontières.

Des priorités centrées sur l'irnpact social

L'année 2025 marquera un tournant décisif dans la stratégie d'intervention du PUMA. En effet, selon Dr Ndeye Marième Samb, la méthode à adopter repose sur un « ciblage millimétré » pour identifier les zones prioritaires et planifier des interventions précises. Cette stratégie s'arrime au nouveau référentiel de politique publique tout en prenant en compte des critères clés tels que la localisation dans la bande frontalière, la carence en services sociaux de base (santé, éducation, infrastructure), et la vulnérabilité face aux changements climatiques. Ainsi, des villages tels que Dimbaya (Ziguinchor), Médina Yoro Foula (Kolda) et Kéniaba (Tambacounda) ont déjà été identifiés lors des travaux préliminaires. Ces localités, souvent oubliées par les interventions sectorielles, pourraient enfin bénéficier d'une attention à la hauteur de leurs besoins identifiés de manière participative. Cette option s'inscrit dans une dynamique de production d'un impact social fort et durable dans les zones frontalières souvent négligées.

Alignernent avec l'Agenda National de Transforrnation

Les actions du PUMA prévues pour 2025 s'inscrivent parfaitement dans le cadre de l'Agenda National de Transformation. Ce dernier, à travers son plan opérationnel, met en avant des objectifs ambitieux dont l'aménagement durable des territoires, la gestion écologique des écosystèmes par la création de « villes vertes », la promotion de modes de production et de consommation durables et le développement d'infrastructures de connectivité.

Ces orientations cadrent parfaitement avec les priorités du PUMA, qui prévoit d'intégrer des infrastructures modernes, des programmes de renforcement des services sociaux et des initiatives visant à réduire l'impact des changements climatiques dans ses zones d'intervention.

Avec la révision de ses priorités et son alignement stratégique avec l'Agenda Vision 2050, le PUMA affiche une ambition claire selon Dr Ndèye Marième Samb, « transformer les zones frontalières en territoires modernes, connectés et durables ». Grâce à une approche centrée sur l'impact social, « le programme se prépare à jouer en 2025 un rôle décisif dans le développement économique et social des localités frontalières du Sénégal », informe-t-elle.