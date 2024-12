Burkina Faso: Fête du poulet - Rendez-vous à Poa les 23 et 24 décembre prochain

L'association Action vitale a animé une conférence de presse, le mercredi 4 décembre 2024, à Ouagadougou, pour annoncer la tenue de la 25e édition des Journées promotionnelles de l'aviculture villageoise (JPAV) ou fête du poulet qui se tiendra, les 23 et 24 décembre prochain, à Poa.

Action vitale est une association qui oeuvre depuis plus de 20 ans à la promotion de l'aviculture villageoise au Burkina de façon générale et dans le département de Poa en particulier. Dans ce cadre, elle organise chaque année, les Journées promotionnelles de l'aviculture villageoise (JPAV) ou fête du poulet. Cette année, les JPAV auront lieu, les 23 et 24 décembre prochain, à Poa dans la province du Boulkiemdé. L'annonce a été faite par le comité d'organisation au cours d'une conférence de presse, le mercredi 4 décembre 2024, à Ouagadougou. A l'occasion, il a indiqué que la manifestation qui est à sa 25e édition, sera placée sur le thème : « Action vitale, 25 ans au service du développent endogène : acquis, défis et perspectives ». A travers ce thème, Action vitale souhaite selon les conférenciers, mettre en évidence les acquis engrangés depuis plus de deux décennies dans l'encadrement technique des producteurs, l'organisation de campagnes de vaccination contre les maladies aviaires et l'organisation annuelle des journées promotionnelles de l'aviculture villageoise ou fête du poulet à Poa.

Le porte-parole de l'association, Moussa Kaboré, a expliqué que les JPAV sont une foire annuelle organisée en marge des fêtes de fin d'année pour permettre aux aviculteurs d'écouler leurs productions avec des acheteurs venant notamment des villes. Aussi, a-t-il ajouté, elle est également un rendez-vous incontournable de tous ceux qui sont friands de grillades traditionnelles qui viennent profiter de l'air pur de la campagne. Il a indiqué qu'en 25 ans, les retombées de la manifestation sont multiples. « Plus de 30 groupements et coopératives d'aviculteurs ont vu le jour dans le département de Poa. Les pratiques avicoles permanentes sont devenues un tremplin de fixation des jeunes et constituent un levier de stabilité sociale, d'énormes quantités de volaille sont écoulées chaque année, de multiples activités parallèles s'organisent à l'occasion des JPAV et sont sources de revenus substantiels pour la population », a-t-il détaillé.

De ce qu'il a dit, l'aviculture villageoise ne nécessite pas de grands moyens et l'aviculteur à l'échelle du village a juste besoin d'un petit coup de pouce avec un poulailler adapté et quelques mètres de grillage pour faire des merveilles. « Au moment où le poulet bicyclette est vendu à prix d'or parce que plus sain pour la santé et plus succulent, Action vitale continuera d'oeuvrer au renforcement des capacités de production des aviculteurs », a soutenu le porte-parole de l'association. A cet effet, il a laissé entendre que des projets innovants sont déjà élaborés et d'autres sont en cours d'élaboration en vue de mieux appuyer les aviculteurs et répondre à la demande de plus en plus croissante des consommateurs.

A la question de savoir quelles sont les innovations de cette 25e édition et les défis majeurs auxquels sont confrontés les organisateurs, M. Kaboré a répondu que la principale innovation est l'augmentation du nombre de stands pour les exposants. Quant aux difficultés, c'est principalement, a-t-il dit, la demande croissante du poulet bicyclette qui ne cesse de s'accroître.

Moussa Kaboré a invité tous les Burkinabè à participer à la manifestation en vue de soutenir l'initiative. Ce sera également l'occasion pour eux, a-t-il souligné, de déguster le poulet bio naturellement grillé et s'inspirer de l'expérience de Poa pour entreprendre des actions de développement dans leurs localités respectives.